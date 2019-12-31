Türkiye’de 21 Temmuz 2016’da ilan edilen ve 7 kez uzatılan Olağanüstü Hal, 2018 yılında bitti. 2 yıl 1 ay süren olağan üstü dönem bitse de; ülkede basın ve ifade özgürlüğü alanında kısıtlamalar devam ediyor. Bu süreçte 300’ten fazla gazeteci cezaevine girdi. Bir o kadarı yargılandı, hakim karşısına çıktı. Sayının bu kadar fazla olması ve güvenilir bilgi akışı olmaması nedeniyle tam olarak kesin rakamlar ortaya konulamadı. Cezaevindeki gazetecilerin sesi olmak için oluşturulan Jailed Journos platformu, Türkiye’nin son 3 yılını açık kaynaklardan ve sosyal medya platformlarından tarayarak 2020 yılına cezaevinde girecek medya çalışanlarının listesini çıkardı. Cezaevindeki gazetecilerin yakınları ve çalışma arkadaşlarıyla görüştü. Ortaya çıkan listeye göre şu anda Türkiye’de 161 medya çalışanı yeni yıla cezaevinde girecek. Bu isimlerden 89 tanesi haber yazan muhabirler, editörler, haber müdürleri, yayın koordinatörleri ve fikirlerini beyan eden köşe yazarlarından oluşuyor.





GAZETE PATRONLARI LİSTEDE





Listede 2 tane yerel gazete patronu; Kütahya merkezli Akis gazetesi ve Karşı Gazete internet sitesi sahibi Alaaddin Akkaşoğlu ve Ankara merkezli yayın yapan Belde gazetesi sahibi, eski Zaman gazetesi imtiyaz sahibi Alaaddin Kaya yer alıyor.





TRT, AA GİBİ KURUMLARDA KAÇ KİŞİ TUTUKLANDI BİLİNMİYOR





Listenin geri kalanında medya kurumlarının temsilcileri, montaj, grafik, kurgu, teknisyen, yapım yayın görevlileri gibi daha çok göz önünde olmayan isimler var. Özellikle devlet kurumları olan Anadolu Ajansı ve TRT’de kaç kişi tutuklandı tam olarak bilmek mümkün değil. Sayı çok fazla ve Türkiye’de devam eden durumdan dolayı seslerini duyuramıyorlar.





CEZAEVİNDE 9 KADIN MEDYA ÇALIŞANI VAR





Cezaevi gazeteciler için zor, kadın gazeteciler için daha zor! Yapılan listede 9 tane kadın medya çalışanı yer alıyor. Bunlar; Zaman gazetesi muhabirleri Ayşenur Parıldak, Hanım Büşra Erdal, Selma Tatlı, Atılım Gazete’si Yazıişleri Müdürü Hatice Duman, Jinha editörü Özlem Seyhan, Melike Aydın, Mezopotamya Ajansı muhabiri Ruken Demir, Sadiye Eser, Burç FM programcısı psikolog Yasemin Yalçın Aktosun.





YAŞLI GAZETECİLER





Şu anda cezaevinde olan bazı gazetecilerin yaşı 60’dan fazla! Aldıkları cezalar önüne aldıklarında adeta hapishanede ölmeleri isteniyor. Müebbet hapis cezası alan Alaaddin Kaya, 69 yaşında. Kısa süre önce 10 yıl 6 ay hapis cezası alan gazeteci yazar Ahmet Altan‘ın yaşı da 69. Müebbet hapis cezası alan bir başka isim Samanyolu TV Yönetim Kurulu başkanı Hidayet Karaca ise 57 yaşında. 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Zaman yazarı Mümtazer Türköne de 64 yaşında. 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Rotahaber Yayın Yönetmeni Ünal Tanık da 60 yaşında bulunuyor.





BİR HAKİM BIRAKIYOR DİĞERİ TUTUKLUYOR!





Jailed Journos’un hazırladığı listede yer alan isimlerden bazılarında, 2/3 tane tutuklanma tarihi yer alıyor. Bunun nedeni, bir hakimin serbest bıraktığı gazeteciyi, aynı koşullar ve suçlamalar altında başka bir hakimin kısa süre içerisinde hemen kararı bozması. Ve tekrar tutuklama kararı vermesi. Gazeteci yazar Ahmet Altan, 22 Eylül 2016’da serbest bırakıldı. 1 gün sonra tekrar tutuklandı. 4 Kasım 2019 tarihinde tekrar ceza verilerek tahliye edildi. Aradan 8 gün geçtikten sonra tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gazetecilerin yaşadığı benzer bir olay 2017 yılında da yaşandı. 21 gazeteci tahliye edildikten sonra hapishane kapısından çıkmalarına izin vermeden tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.





BİTMEYEN DAVALAR





Olağanüstü Hal döneminden beri Türkiye’de sayısı 300’den fazla gazeteci, yargılandığı, kısa süreliğine de olsa gözaltına alındı ve bir çoğunun mahkeme süreçleri devam ediyor. Gazeteciler 2019’da 733 kez hakim karşısına çıktı. 2/3 yıl süren mahkeme süreçleri boyunca gazetecilere uygulanan yurt dışı yasağı ve haftada bir polis merkezine giderek imza atma zorunluluğu nedenleriyle gazeteciler baskı altına alınıyor. Özgürlükleri kısıtlanıyor. Uzun süren mahkeme süreçleriyle gazeteciler özgürce kendi işlerine odaklanamıyor.



