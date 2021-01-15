Samanyolu Haber /Sağlık / Türkiye’de 169 kişi daha hayatını kaybetti /15 Ocak 2021 19:42

Türkiye’de 169 kişi daha hayatını kaybetti

Tartışmalı aşı kampanyasının başladığı Türkiye’de bugün Covid-19 kaynaklı 8.314 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saate hayatını kaybedenlerin sayısı ise 169 olarak kayıtlara geçti.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerilerine göre  toplam vaka sayısı 2.373.115, toplam can kaybı ise 23.664 oldu. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna kapsamına alınacak kişilerle ilgili 81 ile ek genelde gönderdi. 

Genelgeye göre, araç muayene istasyonlarında çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde muaf olacak. Zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler hafa sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.  

Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerinde görevli personel sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna kapsamına alındı. 
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