Türkiye’de 4 milyon 179 bin 840 emeklinin aldığı maaş, asgari ücretin altında kalıyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in yaptığı araştırma, emeklilerin yoksulluğa mahkûm edildiğini ortaya koydu.





TÜİK eliyle ekonomiye ilişkin açıklanan rakamların aldatmacadan ve göz boyamadan ibaret olduğuna dikkat çeken Özel, “Emeklilerimizin neredeyse yarısına denk gelen 4 milyon 179 bin 840 emeklimiz, asgari ücretin altında bir maaş alıyor. İktidar partisi eliyle açlığa ve yoksulluğa mahkûm edildiler” dedi.





İKİ YILDA YÜZDE 50’Yİ BULDU







Özel’in; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın son verilerini kullanarak yaptığı çalışmaya göre emeklilerin yüzde 49.31’inin asgari ücretin altında bir geliri bulunuyor. Bu veriler, 4 milyon 179 bin 840 emeklinin maaşının asgari ücretin altında olduğunu gözler önüne serdi.





Özel’in yaptığı çalışmaya göre 4/a statüsünden emekli olan vatandaşların yüzde 50.8’i; 4/b statüsünden emekli olan vatandaşların yüzde 89.5’i ve 4/c statüsünden emekli olan vatandaşların ise yüzde 0.7’si asgari ücretin altında bir gelire sahip. Özel’in çalışmasına göre 2018’de emeklilerin yalnızca yüzde 11.96’sı asgari ücretin altında gelire sahipken, son iki yılda emeklilerin neredeyse yarısı asgari ücretin altında gelirle yaşamaya çalışıyor.





Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamalara dikkat çekerek şunları dile getirdi: “Erdoğan, cumartesi günü yaptığı açıklamada, ‘Mayıs ayında küresel ölçekte en hızlı toparlanan ilk 3 ülkeden birisi olduk. Bu performansla Amerika, Çin, Almanya, Güney Kore ve Rusya gibi ülkeleri de geride bıraktık. Sahadan bire bir aldığımız bilgiler de ekonomideki canlanmayı güçlü bir şekilde teyit ediyor’ ifadesini kullanarak bazı rakamlar açıkladı. Emeklilerimize reva görülen ekonomik gerçeklik dikkate alındığında açıklanan rakamların aldatmacadan ve göz boyamadan ibaret olduğu anlaşılmaktadır. İşsizliğin giderek arttığı, tüm çalışan kesimlerin ve emeklilerin giderek hayatlarını idame ettirmede zorlandıkları bir dönemi yaşıyoruz. Çalışma Bakanlığı’nın son verileri durumun vahametini ortaya koymaktadır. Emeklilerimiz iktidar partisi eliyle açlığa ve yoksulluğa mahkûm edilmişlerdir.”