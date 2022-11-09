Türkiye’de antideprasan kullanımı yüzde 76 arttı

Türkiye’de ne kadar antideprasan kullanılıyor?

OECD verilerine göre Türkiye’de 2008 yılında bin kişiye düşen günlük antidepresan ilaç (ATC-N06A) tüketim miktarı 27,8 doz iken 2019 yılında 48,9 doz oldu. Bu son 12 yılda antideprasan kullanımı 2013 yılı hariç hep kademeli olarak artış gösterdi.

























OECD ülkelerinde 2010 ile 2020 arasında antideprasan ilacı kullanımı yüzde 43 arttı. Türkiye’de son 10 yıldaki artış yüzde 50. En yüksek artış yüzde 166 ile Şili’de gerçekleşirken Danimarka antideprasan kullanımının düştüğü tek ülke oldu.





OECD verilerine göre Türkiye Avrupa’da antideprasan ilaçlara en çok harcama yapan ülkeler listesinde dördüncü sırada. Türkiye 2020 yılında antideprasan ilaçlara 139 milyon ABD doları harcadı. Zirvede ise 812 milyon dolar ile Almanya var. Ancak bu listede tüm ülkelerin verileri mevcut değil

Euronews'in derlediğigöre, Türkiye’de 2008-2020 yıllarını kapsayan son 12 yılda kişi başına antideprasan kullanım miktarı yüzde 76 arttı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nde (OECD) ise 2000 ile 2019 yılları arasında antideprasan kullanımı yüzde 120 artış gösterdi.OECD’nin 2020 yılı verilerine göre antideprasan ilacı kullanımının en yüksek olduğu ülke İzlanda. Bu ülkede bin kişiye günlük 153 doz antideprasan düşüyor. En düşük ise 20 doz ile Letonya’da.Diğer bazı ülkelerde bu miktar şöyle: Portekiz 131 doz, Kanada 122 doz, İngiltere 108 doz, Yunanistan 66 doz, Almanya 62 doz, Türkiye 49 doz ve Güney Kore 27 doz.Diğer bazı ülkelerde artış oranı (yüzde) şöyle: Güney Kore 142, İngiltere 101, Kanada 55, Yunanistan 47, İsveç 39, Almanya 33, Hollanda 17 ve Fransa 2.İspanya (649 milyon dolar) ve İtalya (456 milyon dolar) Türkiye’den daha çok harcama yapan ülkeler. Yunanistan’da ise bu miktar 129 milyon dolar oldu.