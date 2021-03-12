Türkiye’de aşılama sürecinde kaos yaşanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı takviminde güncelleme yaparak daha önce ‘ilkbahar’ dediği sürecin ‘sonbahar’a erteleneceğini duyurdu. Bakan Koca dün yaptığı açıklamada, “Nüfusun 50 milyonluk kısmını sonbahardan önce aşılarsak, salgın ağır baskı olmaktan çıkacak” ifadelerini kullandı. AKP’li Bakan, 25 Şubat’ta yaptığı açıklamada ise “En geç Mayıs’a kadar 52,5 milyonu, 20 yaş üzeri herkesi yapabilir duruma gelmiş olacağız” dedi. Bakan Koca’nın açıklaması işlerin planlandığı gibi gitmediğini önemli bir işareti, muhalefet de krizin farkında…





KOCA’NIN O AÇIKLAMASININ NEDENİ ANLAŞILDI

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Kovid-19 aşılama programının yavaş ilerlemesine dikkat çekti. “Türkiye Aşı Tablosu istatistiklerine göre, günde ortalama 185 bin doz aşılama yapılmış. Bu hızla giderse, 50 milyon kişinin aşılanması 2022 yılının Haziran ayını bulacak” dedi. Türkiye’de ilk aşılamanın 14 Ocak’ta, ikinci partiyle gelen 6.5 milyon doz aşının da 11 Şubat’ta vurulmaya başlandığını hatırlattı. Emir, “Türkiye, bu hızla giderse 100 milyon doz aşıyı ancak 540 günde tamamlayabilecek” ifadesini kullandı. Emir, yazılı açıklamasında şunları söyledi:





Türkiye’ye ilk aşı 30 Aralık’ta 3 milyon doz olarak gelmiş ve bu partinin aşılaması 14 Ocak’ta başlayıp 11 Şubat’ta bitmişti.

Aynı gün, ikinci partide gelen 6.5 milyon dozun aşılanmasına başlanmıştı.

29 Ocak’ta da üçüncü partiyle 3.5 milyon doz aşı geldiği açıklanmıştı.

Bu aşıların da 14 günlük kontrol sürecinden sonra 15 Şubat’ta yapılmaya başlandı.

İkinci ve üçüncü parti aşıların yani toplam 10 milyon aşının yapılmaya başlanmasının üzerinden bir ay geçti.

Sağlık Bakanı ise günde bir milyon 100 bin kişinin aşılanacağını söylemişti.

Bu durumda toplam 13 milyon doz aşının vurulma işlemi çoktan bitmeliydi.

Bugüne kadar geldiği açıklanan aşı miktarlarına ve aşılama takvimine baktığımızda çok net bir şekilde aşı tedariğinde sorun yaşandığı anlaşılıyor.

Sağlık Bakanı, bundan sonra gelen aşı miktarlarını açıklamayacağını söylemişti.

Neden böyle bir açıklama yaptığı şimdi daha iyi anlaşılıyor.

Yakın zamanda yaptığı açıklamalar da aşı tedariğinde sorunların yaşandığını işaret ediyor.

İktidar, en başından beri ısrarla bir aşı üzerinde durdu.

“Ülkenin kaderini bir aşıya mahkum etmeyin. Aşı kaynağınızı çeşitlendirin” diye uyardık ama her nedense sadece Çin aşısına yöneldiler.

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel de aşı tedarikinde yaşanan sıkıntıya dikkat çekmek TBMM kürsüsüne şırınga ile çıktı. Adıgüzel, elindeki aşı şırıngasını göstererek “Millet bulamıyor bari buradan görsün. İşte bir milleti buna mahkûm ettiniz” dedi.





100 MİLYON DOZ AŞI NEREDE?

Muhalefet gibi doktorlar da aşı takvimine tepkili. Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’nin haberine göre aşı takvimiyle ilgili endişelerini dile getiren hekimler Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, şunları dile getirdi: “Günde 1 milyon aşı yapacağız dediler, aşı yapma sayısı azaldı, aşı yok. Sağlık Bakanı’nın açıklamalarına bakılırsa aşı tedarikinde sıkıntı var. Aşı olmak için bekleyen milyonlarca vatandaş soruyor: Sayın Fahrettin Koca, gelecek dediğin 100 milyon doz aşı nerede?”





Sağlık Bakanı Koca’nın aşı tedariki konusunda yaptığı açıklamaların çelişkili olduğunu söyleyen Demir ve Kılıç, şöyle devam ediyor:





“Sağlık Bakanı’nın 1 Aralık’ta yaptığı açıklamada, 50 milyon doz aşı için sözleşme imzalandığı, aralık ayında en az 10 milyon ama muhtemelen 20 milyon, ocak ayında 20 milyon, şubat ayında ise 10 milyon temin edileceğini açıkladı ve bunlar için günde 1 milyon doz aşı uygulaması yapılacağını ifade etti. Kargo uçaklarıyla aşı gelişlerini canlı yayımlayan AKP iktidarı, 50 milyon doz aşıyı getiremeyince çareyi gelen aşı miktarını açıklamamakta buldu. Bakan 25 Şubat’taki basın toplantısında ise 24 Kasım’da Sinovac firmasıyla toplam 100 milyon doz sözleşme yapıldığını söyledi. Ancak ‘aracı’ pardon distribütör firma ise 50 milyon doz diyor!”





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre toplumun yüzde 70’nin nisan-mayıs aylarında aşılanarak, aşı takviminin sonlandırılmasının planlandığını hatırlatan hekimler, “Aşılama başlayalı 60 gün geçti, Bakan’ın hesabına göre bu tarihe kadar 60 milyon doz aşılanma yapılmış olacaktı. Oysa yapılan 1. ve 2. dozun toplamı 10.5 milyon doz ve aşılama hızı azaldı” dedi.