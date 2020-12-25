Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’de bir ilk: Covid-19 testi yaptırmayan Kırklareli’ne giremeyecek /25 Aralık 2020 14:38

Türkiye’de bir ilk: Covid-19 testi yaptırmayan Kırklareli’ne giremeyecek

Kırklareli Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kente girişlerde Covid-19 testi yaptırmayı zorunlu kıldı.

SHABER3.COM

Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kente giriş yapmak isteyen vatandaşları koronavirüs testi uygulanması yönünde karar aldı.

Geçtiğimiz aylarda yoğun vaka artışının yaşandığı ve kısıtlamalarla birlikte vaka sayılarında düşüş gözlendiği belirtilen Kırklareli’nde, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, virüsle mücadele kapsamında Türkiye’de ilk niteliği taşıyan bir karar aldı. Açıklanan karar kapsamında kente giriş yapmak isteyen kişilere korona virüsle mücadele kapsamında Covid-19 tarama testi yapılmasına karar verildi.


İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu sadece şehre girmek isteyen kişilere değil, başta Vefa Sosyal Destek Grupları olmak üzere çeşitli meslek kollarına da virüs testi yapılması kararı aldı. Karar kapsamında Kırklareli’nde faaliyet gösteren berberler, kuaförler, güzellik ve bakım merkezi çalışanları, kuryeleri dahil kargo firması çalışanları, paket servis hizmeti vermekte olan iş yerlerinin kuryeler dahil tüm çalışanları, taksi şoförleri, şehir içi otobüslerin ve işçi servislerinin şoförleri ile Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri de korona virüs tarama testine tabi tutulacak.

Öte yandan alınan bir diğer karar da apartman ve site sakinlerini ilgilendirdi. Bu kapsamda Kırklareli genelinde site ve apartman genel kurul toplantıları Şubat ayı sonuna kadar ertelendi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye’de bir ilk: Covid-19 testi yaptırmayan Kırklareli’ne... Sonraki Haber >>

Güldür Güldür Show'un torpil skeci ortalığı salladı

Güldür Güldür Show'un torpil skeci ortalığı salladı

Kovid-19 kapalı alanda nasıl yayılıyor?

Kovid-19 kapalı alanda nasıl yayılıyor?

İstanbulların yüreği ağzına geldi!

İstanbulların yüreği ağzına geldi!

Akit'çinin sorusunu cevaplamadı: Kurumun gazete niteliği taşımıyor

Akit'çinin sorusunu cevaplamadı: Kurumun gazete niteliği taşımıyor

Gergerlioğlu'ndan Soylu'ya cevap

Gergerlioğlu'ndan Soylu'ya cevap

Açız kardeşim, aç!

Açız kardeşim, aç!

‘Mütedeyyin kadınlara’ çıplak aramanın en ağırı yapılıyor

‘Mütedeyyin kadınlara’ çıplak aramanın en ağırı yapılıyor

Motorsiklet çarpan yavru fil kalp masajı ile hayata döndü

Motorsiklet çarpan yavru fil kalp masajı ile hayata döndü

Kamyon evin yatak odasına girdi

Kamyon evin yatak odasına girdi

Zincirleme Trafik kazası buna denir

Zincirleme Trafik kazası buna denir
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:32:02