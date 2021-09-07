Türkiye’de bulunan Afgan askerlerinin durunu ne olacak?

Taliban’ın ülke yönetimini ele geçirdiği Afganistan ile Türkiye arasında daha önce anlaşmalar uyarınca yapılan iş birliğinin nasıl devam edeceği üzerindeki belirsizlik sürüyor. Türkiye ve Afganistan’ın yaptığı Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması kapsamında Türkiye’deki harp okullarında öğrenim gören Afgan askeri öğrencilerin halen Türkiye’de bulunduğu ve durumlarının belirsiz olduğu öğrenildi. Diğer yandan Türkiye ile Afganistan arasındaki birçok ikili anlaşmanın Taliban hükümeti kurulmasının ardından devam edip etmeyeceği de henüz bilinmiyor.





'Çok sayıda subay ve astsubay Türkiye’de eğitim almıştı'

Türkiye’nin Afganistan’la 2003’te imzaladığı Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması ve bu anlaşmada değişiklik yapan 2010 tarihli protokol uyarınca Afgan ordusuna mensup çok sayıda subay ve astsubay Türkiye’de eğitim almıştı. Ayrıca bu anlaşmalar kapsamında halihazırda Kara Harp Okulu’nda eğitim gören Afgan askeri öğrenciler de bulunuyor. Taliban’ın ülkede yönetimi ele geçirmesinin ardından bu öğrencilerin durumu da merak konusu oldu.





'Eğitimleri devam ediyor'

Cumhuriyet’ten Hüseyin Hayatsever’in haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı’nda dün düzenlenen basın toplantısının ardından gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan bakanlık yetkilileri, “Gerek ikili anlaşmalar, gerekse NATO anlaşmaları kapsamında yurdumuza gelen Afgan askeri öğrenciler var. Bunlardan bir kısmı mezun olurken bir kısmının eğitimi sürüyor. Eğitimi devam eden askeri öğrencilerin durumuyla ilgili başlatılan çalışma devam ediyor” ifadesini kullandı.





Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’ın Türkiye’yle Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması’nı devam ettirmesinin beklenmediği belirtildi. Öte yandan Alman DPA haber ajansı, temmuz sonunda bir NATO yetkilisine dayandırdığı haberinde Afgan özel askeri birliklerine mensup bir grubun eğitim için Türkiye’ye gönderildiğini yazmıştı. Ancak Türkiye’deki askeri yetkililer, Afgan askeri öğrencilerin dışında Türkiye’de askeri eğitim alan bir Afgan grubun bulunduğu haberlerini doğrulamadı.