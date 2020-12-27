Türkiye’de de denenen Çin aşısı ile ilgili dikkat çekici iddia

Dünya çapında 80 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsüne karşı Çinli Sinovac’ın geliştirdiği aşının üçüncü faz sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta içinde Çinli yetkililer aşı sonuçlarında yaklaşık 15 günlük bir rötar olduğunu açıklarken aşının denendiği Brezilya ve Türkiye’den de peş peşe açıklamalar geldi.





FARKLI PROTOKOLLER VAR





ABD’nin çok okunan medya kuruluşlarından Bloomberg’e konuşan kaynaklar, “Sinovac Brezilya, Türkiye, Endonezya ve Şili’deki üçüncü faz testlerin sonuçlarını tamamlıyor. Bu testler görece olarak her birinden bağımsız ve farklı protokollerle çalışıyor. Bu testler tek bir norm etrafında yönetilmiyor” dedi.





Aşının Brezilya’daki test sonuçlarının geçen hafta ertelendiği açıklanırken etkisinin de yüzde 50’den fazla olduğu kaydedilmişti. Sao Paulo Eyaleti Sağlık Bakanı Jean Gorinchteyn, “Aşı yüzde 90 etkililik oranına ulaşmadı. Yüzde 50’nin ne kadar üzerinde, yüzde 60 mı, yüzde 70 mi yoksa yüzde 80 mil bilmiyoruz fakat bu oran bile salgının nüfusumuz üzerindeki etkisini azaltır. Etkililik oranının yüzde 90’a ulaşmadığını biliyoruz” ifadesini kullandı.





TÜRKİYE’DE 29 VAKA İLE YAPILDI





Bloomberg, Türkiye’deki denemelere ve yapılan açıklamalara geniş yer ayırdı. Türkiye’deki sonuçlara göre aşının etkililik oranının yüzde 91.25 olduğu kaydedildi. Bloomberg’e konuşan ve Türkiye’deki testlerle ilgili bilgisi olan bir yetkili, “Bu denemeler sadece 29 vaka ile yapıldı. Dolayısıyla aşının kesin etkisini ortaya çıkaran bir sonuç yok. Covid-19 vakaları devam ettikçe testlerden daha net bir sonuç çıkacak” dedi.









Sinovac’ın sözcüsü konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Çinli bilim insanlarının Batılı rakiplerine karşı geri planda kaldığını yazan Bloomberg, “Bu gecikme Sinovac’ın aşısındaki etkililik oranı ile ilgili kafa karışıklığı yarattı. Dünyanın salgınla mücadele edecek en etkili aşıya odaklandığı günlerde güven kaybı yaşadı. Pfizer ve Moderna’nın aşıları semptom gösteren vakaları yüzde 90 oranında azalttı” yorumunu yaptı.