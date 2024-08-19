Türkiye’de emlak alımında Ruslar ilk sırada

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA







Türkiye’deki gayrimenkul piyasasında, yabancı alıcılar arasında Rus vatandaşları liderliğini Temmuz ayında da sürdürüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ruslar Temmuz 2024 sonu itibarıyla Türkiye’de 485 konut satın aldı. Bu durum, Rusların Nisan 2022’den bu yana 28 ay üst üste Türkiye’de en fazla konut alan yabancı grup olma unvanını koruduğunu gösteriyor.Temmuz ayında Rusları, Türkiye’de 171 konut satın alan Ukraynalılar izledi. Üçüncü sırada 162 gayrimenkul ile Almanlar yer alırken, ilk beş arasında ayrıca İran (151 konut) ve Kazakistan (122 konut) vatandaşları da bulunuyor.Temmuz 2024’te yabancılar, Türkiye’de toplam 2 bin 350 konut satın aldı. Bu rakam, Temmuz 2023’te gerçekleşen 2 bin 801 konut satışına göre %16,1’lik bir düşüşü gösteriyor.Yabancılara yapılan satışların toplam konut işlem hacmi içindeki payı ise %1,8 olarak kaydedildi. Uzmanlar, yabancı alıcıların Türk gayrimenkullerine olan ilgisinin kademeli olarak azalmasını, Türk lirasındaki enflasyona, oturma izni almak için gereken asgari yatırım tutarının 70 bin dolardan 200 bin dolara çıkarılmasına ve kısa süreli kiralamalara getirilen yeni düzenlemelere bağlıyor.Bu faktörler, yabancıların Türkiye’deki gayrimenkul yatırımlarına olan talebini olumsuz yönde etkiliyor.