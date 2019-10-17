Türkiye’de en az siyasetçiler ile din adamlarına güveniliyor

Araştırma, Türkiye’de yaşayanların en az güvendiği meslek grubunun din adamları ve siyasetçiler olduğunu ortaya koydu.





Araştırmaya Türkiye’den katılanların güvendiği meslekler arasında ilk üç sırada bilim insanları, doktorlar ve öğretmenler yer alırken son iki sırada ise din görevlileri ve politikacıların olması dikkat çekti.









Ipsos’un araştırmasına Türkiye’den katılanların en güvendiği meslekler sıralamasında politikacılar yüzde 11 ile son sırada yer alırken son sıradan bir üstte ise yüzde 12 ile din görevlileri bulunuyor.













POLİTİKACILAR DÜNYADA DA SON SIRADA

Araştırmaya göre politikacılar dünya çapında en güvenilir meslekler sıralamasında da son sırada yer aldı. Din görevlilerine güvenilirlik ise dünya sıralamasında Türkiye’ye göre yüzde 9 daha yüksek bir puanda yüzde 21 olarak yer aldı.