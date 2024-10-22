Samanyolu Haber /Teknoloji / Türkiye’de engellenen Roblox’tan açıklama /22 Ekim 2024 23:38

Türkiye’de engellenen Roblox’tan açıklama

Roblox yasağın kalkması durumunda Türkiye'de ofis açmayı planladığını açıkladı.

SHABER3.COM

Çocuk istismarına neden olacak içerikler barındırdığı gerekçesiyle Ağustos ayında mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen video oyunu platformu Roblox, engelin kaldırılması durumunda Türkiye'de bir ofis açmayı planladığını açıkladı.

Roblox yaptığı yazılı açıklamada "Öğrenme, yaratıcılık ve anlamlı bağlantılar sağlama platformu sunarak Türk toplumunda olumlu bir rol oynayabileceğini" belirterek aralarında Türkçe hizmet verecek moderatörlerin de olacağı bir ekip işe almayı ve Türkiye'de bir ofis açmayı planladığını belirtti.

Roblox'tan bir hafta önce sosyal medya platformu Instagram ülke kanunlarına ve kamu hassasiyetlerine uymadığı gerekçesiyle yasaklanmıştı. Roblox'a getirilen erişim engelinden iki ay sonra video oyunu oynayanlar tarafından sıkça kullanılan Discord da yasaklanmış gerekçenin "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphe bulunması" olduğu belirtilmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Roblox'un erişim engeline dair Ağustos ayında sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir" demişti.
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