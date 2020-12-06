Türkiye’de günlük vakalar 30 binin üzerinde

Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 6 bin 903 yeni hasta sayısı belirlendi. 195 kişi daha koronadan hayatını kaybetti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde” dedi.







Twitter’dan açıklama yapan Koca, şunları söyledi:





"Bugün tespit edilen 6.093 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir. Kısıtlama olmadan da kalabalıklardan uzak durun.”





Öte yandan vakaların yoğun olduğu illerden gelen görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor. Vakaların yüzde 50 artış gösterdiği Trabzon’da ambulanslar hastane önünde kuyruk oluşturdu.





Poliklinik hizmetlerinin kaldırılıp, Covid-19 hastalarına bakılan Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Acil Servisi'ndeki yoğunluğu gösteren görüntüler sosyal medyaya düştü.





Acil Servis önünde ambulansların sıraya girdiği yoğunluk anlarına tanık olan bir vatandaş, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Daha sonra sosyal medyada yayınlanan görüntüler yankı uyandırdı.