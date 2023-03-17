Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’de hak ihlaline uğrayan kadınların hikayeleri Belçika’daki fotoğraf sergisinde /17 Mart 2023 17:33

Türkiye’de hak ihlaline uğrayan kadınların hikayeleri Belçika’daki fotoğraf sergisinde

Belçika’nın Charleroi şehrinde Türkiye’deki kadınların yaşadığı mağduriyetler düzenlenen fotoğraflı sergi ile anlatıldı.

SHABER3.COM

Dünya Kadın Hakları Günü sebebiyle açılan ‘Benim düşünme özgürlüğüme sahip olamazsın’ isimli sergide, Golden Rose derneğinin gazeteci, öğretmen, anne ve aktivist kadınların arasından seçtiği mağdur kadınların hayat hikayeleri ve yaşadıkları hak ihlalleri gözler önüne serildi.

Charleroi şehrinde kadın hakları savunuculuğu yapan derneklerin bir araya gelerek kurdukları ‘Femme de Mars’ platformu her yıl Mart ayı süresince onlarca farklı etkinlik ve organizasyon düzenliyor. Platform üyesi Golden Rose derneği bu yılki etkinliğini 26 farklı mağdur kadının hayatını ve yaşadıkları zulümleri anlatan fotoğraf sergisi ile gerçekleştirdi.

Dernek merkezinde açılan sergiye platform üyesi derneklerin gönüllüleri, Charleroi belediyesi encümenleri, kadın hakları savunucusu Belçikalılar katıldı. Bu yılki Mart ayı etkinliklerine özel olarak hazırlanan sergide Meriç nehrini geçerken hayatını kaybeden Esma Uludağ, hapishanede vefat eden Halime Gülsü ve Kürt kimliğinden dolayı hapsedilen Hozan Cane gibi 26 mağdur kadının hayat hikayeleri resimli tablolarda yer aldı.

Sergiyi gezen Charleroi eşit haklar encümeni Alicia Monard, yaşanan hak ihlalleri ve sonuçlarını gördükçe insan olarak yıkıldığını ifade etti. Etkinlik ile mağdur kadınların da bir aileleri, çocukları ve düzenli bir hayatlarının olduğunu hatırlattıklarını belirten Monard, ”Genç kızların hapisteki resimlerini görünce kendimi onların yerine koydum ve bu bana çok ağır geldi fakat hak mücadelemizin önemini tekrar hissettim.” dedi.

Charleroi Polis birimi müfettişlerinden David Quinaux, Türkiye’deki medyanın kontrol altında olduğunu ve uluslararası medyanın ise yaşanan insan hakları ihlallerine yeteri kadar dikkat çekmediğine işaret etti.

Dünyada düşüncelerinden dolayı hiç kimsenin hapsedilmemesi gerektiğini vurgulayan Quinaux, serginin sistem içerisinde daha görünmez olan mağdur kadınların daha görünür hale gelmesine hizmet ettiği için etkilendiğini kaydetti.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye’de hak ihlaline uğrayan kadınların hikayeleri... Sonraki Haber >>

Depremzede KHK'lıya ağaç kökü bile yok

Depremzede KHK'lıya ağaç kökü bile yok

Tarihi ifşa videosu: Erdoğan oylarınızı böyle çalacak

Tarihi ifşa videosu: Erdoğan oylarınızı böyle çalacak

Bakandan insanlığı utandıracak 'sel' yorumu!

Bakandan insanlığı utandıracak 'sel' yorumu!

Cenazelerini arayan Suriyeli sığınmacılara büyük ayıp

Cenazelerini arayan Suriyeli sığınmacılara büyük ayıp

Süleyman Soylu’nun sel bölgesindeki zor anları! Böyle yuhalandı

Süleyman Soylu’nun sel bölgesindeki zor anları! Böyle yuhalandı

Gülefer Yazıcıoğlu, Mustafa Destici'yi duruşma salonundan kovmuş!

Gülefer Yazıcıoğlu, Mustafa Destici'yi duruşma salonundan kovmuş!

Erdoğan’ın Urfa'da 3 ay önce açılışını yaptığı kavşak, selde su altında kaldı

Erdoğan’ın Urfa'da 3 ay önce açılışını yaptığı kavşak, selde su altında kaldı

İşte son yapılan anket

İşte son yapılan anket

Rus Su-27’sinin ABD İHA’sının üzerine yakıt boşalttığı anlar

Rus Su-27’sinin ABD İHA’sının üzerine yakıt boşalttığı anlar

Depremde ölenlerin sayısı resmi rakamların iki katı

Depremde ölenlerin sayısı resmi rakamların iki katı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:26:35