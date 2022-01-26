Türkiye’de halkın yüzde 53’ü, gençlerin yüzde 64’ü yurt dışında yaşamak istiyor

Türkiye’deki siyasi baskı, ekonomik kriz, umutsuzluk ve kutuplaşmanın etkisiyle bir çok kişinin hayali yurt dışında yaşamak. Metropoll firmasının son anketi bunu doğrularken katılımcıların yüzde 53’ü yurt dışında yaşamak istediğini bildirdi. Yurtdışına gitme isteği özellikle gençlerde daha fazla.







Metropoll araştırma firmasının başkanı Özer Sencar, “Yurtdışında yaşamak veya okumak” başlıklı anketinin sonuçlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. “Yurtdışında yaşamak veya okumak ister misiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 53’ü evet yanıtını verdi. Ankete katılan kişilerin yüzde 44,8’i yurtdışında yaşamak istemediğini ve yüzde 2,1’i bu konuda fikri olmadığını söylüyor. Peki yurtdışında yaşamak isteyenlerin veya yurtdışında yaşamak istemeyenlerin yaşlara göre dağılımı ne?





EN ÇOK 18-34 YAŞ GRUBUNDAKİLER YURTDIŞINDA YAŞAMAK VEYA OKUMAK İSTİYOR





Araştırmaya göre 18-34 arasında bulunan katılımcıların yüzde 64,3’ü yurtdışında yaşamak veya eğitim almak istiyor. Aynı yaş aralıklarındaki katılımcıların yüzde 34,8’i yurtdışında yaşamayı veya okumayı istemiyor. Katılımcıların yüzde 1’inin ise bu konuda bir fikri yok.





Ankete katılan 35-54 yaş arasında bulunan kişilerin yüzde 48,4’u yurtdışına gitmek istediğini veya orada eğitim almak istediğini söylüyor. Aynı yaş grubundaki katılımcıların yüzde 49,8’i yurtdışında yaşamayı veya okumayı istemiyor. Yüzde 1,8’inin ise bu konuda bir fikri yok.





Metropoll’ün anketine katılan 55 yaş ve üzeri kişilerin yüzde 43,4’ü yurtdışında yaşamayı isterken yüzde 52,4’ü yurtdışında yaşamayı istemiyor. Katılımcıların yüzde 4,2’sinin bu konuda bir fikri yok.







Yurtdışında yaşamak isteyenlerin yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığı zaman en çok 18-34 yaş arasında bulunan kişilerin Türkiye’den ayrılarak yurtdışında yaşamak veya eğitim almak istediği görülüyor.







Sosyal medyada sık sık yurtdışında gidip ne kadar mutlu ve huzurlu hayat yaşadıklarına ilişkin paylaşımlar düşüyor. Özellikle gençler Türkiye’de kalmak yerine yurtdışına gidip garson olmaya razı.