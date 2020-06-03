Türkiye’de her 4 kişiden biri icralık

Türkiye’de 2009 başında yaklaşık 8 milyon olan icra dosyası sayısı Adalet Bakanlığı verilerine göre 21 milyona yaklaştı. 16 Mart’tan beri durdurulan icra işlemleri ise 15 Haziran yeniden başlayacak.





MART SONRASI RAKAMLAR EKLENMEDİ

Verilere göre 2009 başında icra dosyası sayısı 8 milyon adetti. 10 yılda yüzde 155 artan icralık dosyalar ülkenin borç gerçeğini gözler önüne seriyor. İcra dairelerinin kapalı kaldığı dönemde binlerce yeni borç-alacak ilişkisi icralık olacak. Vatandaş borcunu ödemekte zorlanırken, ekonomi yönetimi ise yeni kredi paketleriyle yurttaşın eski borçlarını kapatmasını sağlamaya çalışıyor.





KARŞILIKSIZ ÇEKTE REKOR ARTIŞ

Vadeli çeklerle borçlanan esnaflar salgın günlerinde çeklerinin karşılığını bulamadılar. Üstelik bu durumda hapis cezası olmasına rağmen salgın döneminde karşılıksız çek adedi hızla arttı. Ocak ve şubatta toplam 31 bin 722 bin adet çek karşılıksız çıkarken bu sayı salgının yayıldığı mart ve nisan aylarında 52 bin 851’e yükseldi. Bankalar arası kart merkezi verilerine göre bu yılın ilk 4 ayında karşılıksız çıkan çek adetleri ve tutarları şöyle; Ocak: 18 bin 815, Şubat: 17 bin 45, Mart: 24 bin 763, Nisan: 28 bin 88.





TAKİBE DÜŞEN BORÇLAR İCRAYA YANSIYACAK

Vatandaşların bankalara olan kredi borcu vadesi geldikten sonra 90 gün gecikirse borçları takibe düşüyor. Bu yurttaşlar bir süre sonra borcun icralık olmasıyla kara listeye alınıyorlar. Kovid-19 salgını sürecinde borçların ertelenmesiyle takip işlemleri ertelendi. Ancak normalleşme süreciyle birlikte haziran ayı itibariyle takip işlemleri yeniden başlayacak. BDDK verilerine göre mart ayı itibariyle 13,4 milyar lira tüketici kredisi, 41 milyar lira ticari kredi takibe düşmüş durumdaydı.