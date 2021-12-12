Türkiye’de insanlar umumi tuvaletleri kullanmak konusunda endişeli

Global çapta ikincisi gerçekleşen araştırmaya bu sene Türkiye de dahil oldu ve Türkiye’de yaşayanların hijyen alışkanlıkları tespit edildi.

Araştırmaya göre, Türkiye’de yaşayanlar el hijyeni konusuna fazlasıyla önem veriyor ve pandemi koşulları devam ederken umumi tuvaletlerin kullanımı konusunda hassas davranıyor. Umumi tuvaletlerde yer alan geleneksel ve kirli hava yayan el kurutma makinelerini kullanmaya çekinen Türk katılımcılar, geleneksel teknolojiler yerine temassız el kurutması sağlayan ve temiz hava filtresine sahip son teknoloji cihazları tercih ediyor. Kapalı ve ortak kullanım alanlarındaki hava kalitesi konusunda endişelerini belirten Türkiye’den araştırmaya katılan kişiler, iş yerlerinin yanı sıra okullarda da hava temizliğinin çok önemli olduğunu vurguluyor. Tek kullanımlık ürünlerin kullanımı konusundaysa ülkemizde eğitimle daha da artabilecek genel bir bilinç düzeyi olduğu görülüyor.





Türk halkı el yıkama konusunda titiz ve umumi tuvalet kullanma konusunda endişeli





Dyson'ın geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiği küresel Hijyen araştırmasında ankete katılanların yüzde 84'ü, pandemi başladığından beri günde 5 veya daha fazla kez ellerini sabun ve suyla yıkadığını söylemiş, katılımcıların çoğunluğu bu sayının günde 8 veya daha fazla olduğunu belirtmişti. 2021 yılında yapılan araştırmaya göre, günde 5 veya daha fazla kez el yıkayanların oranının dünya genelinde yüzde 74'e düştüğü görülüyor. Türkiye, yüzde 86'lık oranla Meksika ve Birleşik Arap Emirliklerin’nden sonra bu konuda en yüksek sonuca sahip üçüncü ülke konumunda yer alıyor. ABD, İspanya, Çin ve Singapur ise el yıkama sıklığındaki oranıyla 2020 yılı sonuçlarına göre alt sırada yer alıyor.





Araştırmada, halka açık tuvaletleri kullanmaktan endişe duyanların oranının hala yüksek olduğu görülürken; küresel olarak ankete katılanların yüzde 65'i 2021 yılının Temmuz ayında, halka açık bir tuvaleti kullanma konusunda bir önceki yıla göre daha fazla endişe duyduğunu söylüyor. Meksika, Tayvan ve Türkiye’de katılımcıların en az yüzde 80'i 2021 yılında bu konuda daha fazla endişeli olduğunu belirtiyor.