Türkiye’de işsizlik AB’nin 2 katı

Avrupa kıtasında başta İspanya olmak üzere birçok ülke yüksek işsizlik oranları ile mücadele ediyor. Peki, Türkiye’de işsizlik oranı ne durumda? Avrupa’da en düşük ve en yüksek işsizlik oranı hangi ülkede?



Kronos'un haberi ne göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa ve Türkiye’de mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranlarını açıkladı. Eurostat’ın verilerine göre, AB’de Ağustos ayında yüzde 6.9 olan işsizlik oranı, Eylül ayında yüzde 6.7’ye düştü. Eurostat, Eylül 2021’de AB’de 12.1 milyonu Euro bölgesinde olmak üzere 14.3 milyon erkek ve kadının işsiz olduğunu tahmin ediyor. Veriler Eylül 2020 ile karşılaştırıldığında, işsizlik AB’de 2.05 milyon ve Euro bölgesinde 1.9 milyon kişi azaldı.





TÜRKİYE, AVRUPA’DA ÜÇÜNCÜ SIRADA: ZİRVE YİNE İSPANYA’NIN





Uzun yıllardır yüksek işsizlik oranları ile mücadele eden İspanya, Eurostat’ın açıkladığı Eylül 2021 işgücü raporunda da işsizlik oranlarında zirvede yer aldı. Avrupa Birliği (AB) ülkesinde Eylül ayında işsizlik oranı yüzde 14.6 olarak gerçekleşti. Bu alanda İspanya’yı Yunanistan ve Türkiye takip etti. Avrupa ülkeleri arasında ikinci sırada yer alan Yunanistan’da işsizlik oranı yüzde 13.3 olarak gerçekleşti.







Türkiye’de de işsiz sayısı Eylül ayında azalma gösterdi. Türkiye’de mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Eylül’de yüzde 11.7 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı 2021 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 57 bin kişi azalarak 3 milyon 842 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0.4 puanlık azalış ile yüzde 11.7 seviyesinde gerçekleşti. Avrupa kıtasının güçlü ülkelerinden Almanya’da işsizlik oranı Ağustos ayında yüzde 4.4; Fransa’da ise yüzde 7.5 olarak açıklandı.







ÇEKYA İSTİKRARINI SÜRDÜRÜYOR: İŞSİZLİK ORANININ EN AZ OLDUĞU ÜLKE







Avrupa’da işsizliğin en az olduğu ülke Çek Cumhuriyeti oldu. Eylül ayında işsizliğin yüzde 2,6 olduğu Çekya’yı yüzde 3.1 ile Hollanda ve yüzde 3.2 ile Malta takip etti. Avrupa’nın en hızlı büyüme gösteren ülkelerinden ve uzun zamandır AB ile sıkıntılı günler geçiren Polonya’da işsizlik oranı yüzde 3,4 olarak açıklandı. Bu oran İngiltere’de ise yüzde 4,5 olarak gerçekleşti.