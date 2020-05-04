Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’de maske skandalı yaşanıyor /04 Mayıs 2020 19:51

Türkiye’de maske skandalı yaşanıyor

CHP Parti sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından "Saray maske meselesini hâlâ çözemedi, 1,5 ay geçti. Maske skandalında sadece vatandaş değil maske üreticileri de perişan" açıklamasında bulundu.

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CHP Parti sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Öztrak’ın konuşmasından satır başları;

* Test sayısı arttırılmalı, yaygın ve tesadüfi test yöntemine geçilmelidir. Koruyucu ekipmanların erişimi kolaylaşmalı. Saray maske meselesini hâlâ çözemedi, 1,5 ay geçti. Vatandaşlara hem takmaya mecbursun diyeceksin, hem mecbur tuttuğun 5 maskeyi onlara gönderemeyeceksen. Tek kullanımlık maskeler defalarca kullanılır hale geldi. Gönderilen maskeler delikli tülbentten farksız.

* Maske skandalında sadece vatandaş değil maske üreticileri de perişan. Üreticilerimiz 2 milyar dolarlık koca bir pazarı Çin’e kaptırıyoruz diye dizlerini dövüyorlar. Millete verilmeyen kaliteli maskeler İtalya’ya, ABD’ye, İngiltere’ye Cumhurbaşkanlığı forsu ve şahsının adı üzerine yapıştırılıp hediye ediliyor.

* Ülkede insanlarımız corona virüsü beni öldürmedi beni çaresizlik öldürdü diye Saray’a canıyla ihtarname çekiyor.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

*Yakın zamanda birçok gazetecimiz Saray’ın hoşuna gitmeyen haberlere imza attıkları için demir parmaklıkların ardında. Basın İlan Kurumu ve RTÜK sopası kurumlara karşı kullanılıyor. Gazetelere bir köşe yazarının yazdığı yazı nedeniyle bir süre reklam verilmiyor. Bu nasıl hukuk devletidir?

* Sözcü, FOX TV, Halk TV, Tele 1’e kesilemeyecek cezalar kesiliyor. Şirketleri batırmaya dönük cezalar kesilmeye kalkılıyor.
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