Türkiye’de ne kadar enfekte olan korona hastası var?

Türkiye’deki gerçek vaka ve ölüm sayılarının katbekat fazla olduğunu öne sürerken Alman Göttingen Üniversitesi’nin bir araştırması dikkat çekti.





Ahvalnews sitesine göre, Göttingen Üniversitesi Kalkınma Ekonomisi Profesörü Sebastian Vollmer ve Dr. Christian Bommer’in dünya genelindeki test edilen koronavirüs vakalarındaki incelemelerine göre resmi veriler, toplam vakaların sadece yüzde 6’sını yansıtıyor. Buna göre, Türkiye’de 31 Mart 2020 itibarıyla virüs bulaşmış kişi sayısı 11 milyonun üstünde. Yani, ülke nüfusunun yüzde 13’ünün enfekte olduğu öngörülüyor.





Rapora göre, 31 Mart 2020’de Almanya’da 460 bin enfeksiyon olduğunu tahmin ediliyor.









Aynı yönteme dayanarak, Amerika Birleşik Devletleri’nin 11 milyon civarında, İspanya 5 milyondan fazla, İtalya da 3 milyon civarında. Birleşik Krallık’ta ise 2 milyon enfeksiyon olduğu hesaplanıyor.





Ancak üniversite, 14 Nisan’da verilere ilişkin bir güncelleme yayımladı. Buna göre, Türkiye’de açıklanan test sayıları ve vakalar dikkate alındığında tahmini vaka sayısı, 30 Mart 2020 tarihi baz alınarak 234 bine çekildi.













ABD için ise bu rakam, 2 milyon 456 bine düşerken, İspanya 1 milyon 470 bin, İtalya 1 milyon 480 bin ve İngiltere 1 milyon 42 bin olarak hesaplandı.





Prof. Sebastian Vollmer, “Bu sonuçlar hükümetlerin ve politikacıların vaka sayılarını planlama amacıyla yorumlarken çok dikkatli olmaları gerektiği anlamına geliyor. Farklı ülkelerde yapılan testlerin miktarı ve kalitesindeki bu tür aşırı farklılıklar, resmi vaka kayıtlarının büyük ölçüde bilgilendirici olmadığı ve faydalı bilgi sağlamadığı anlamına gelir” değerlendirmesini yapıyor.





Dr. Christian Bommer da, “Ülkelerin yeni enfeksiyonları tespit etme ve virüsü tutma yeteneğinde büyük gelişmeler gerekiyor” uyarısını yapıyor.





Johns Hopkins Üniversitesi’nin datasına göre, 14 Nisan itibarıyla dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 924 bini aştı, ölümler ise 119 bini geçti. Toplam test sayısına gelindiğinde ise 3 milyona yakın bir rakama ulaşıldı.