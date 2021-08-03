Türkiye’de orman yangınlarında can kaybı 9’a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de günlerdir devam eden yangınlardaki can kaybı ve tedavilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca’nın verdiği bilgiye göre bir kişi daha hayatını kaybetti.





Türkiye'de çok sayıda ilde günlerdir devam eden yangınlarda bir kişi daha hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla’daki yangınlarda bir vatandaşın daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylece yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı dokuza yükselmiş oldu. Daha önce yapılan açıklamalarda da Manavgat'ta yedi, Marmaris'teki yangınlarda da bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmiştı.





Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Antalya’da 598 hastanın tedavileri tamamlanarak taburcu edildiğini 11 hastanın tedavisinin de sürdüğünü duyurdu. Bakan Koca, 34 Ambulans, 17 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı ve toplam 191 sağlık profesyoneli ile sahada görev yapıldığını belirtti.



