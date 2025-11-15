'Türkiye’de sembolik bir seçim hedefleniyor'

“Onlar ‘tuğla gibi iddianame’ dediler ama bulamaç bir iddianame. İçine her şeyi serpiştirmişler. CHP'nin siyasi faaliyetleri, parti içi demokratik yarışlar, Ekrem Bey’in Beylikdüzü ve İBB dönemleri, ilçe belediyelerinin hizmetleri, açtıkları kreşler, yurtlar, burslar suç unsuru gibi gösterilmeye çalışılmış.”





İddianamenin amacının siyaseti yargı yoluyla dizayn etmek olduğunu söyleyen Çelik, “Uzun zamandır bunu söylüyoruz. Yargı sopasıyla siyaseti dizayn ederek sandığın sembolik olduğu bir Türkiye'yi hedefliyorlar. Sandık sembolik olacak, muhalefetsiz bir Türkiye, sembolik olarak bir sandık kurulacak ve iktidarlarını sürdürecekler” dedi.





CHP’ye yönelik operasyonların yalnızca İBB iddianamesiyle sınırlı olmadığını belirten Çelik, İl Kongresi, Kurultay ve İstanbul İl Binası süreçlerine işaret ederek şu ifadeleri kullandı: “CHP'nin kurumsal kimliğine saldırıyorlar. İşte İl Kongresi'ne, Kurultay'a, bununla beraber CHP'nin İstanbul İl Binası'na el koymaya çalışıyorlar. Yani CHP'yi 360 derece cendere altına alıp, yalnızlaştırıp, bir gündemin içerisine hapsedip, CHP'yi yalnızlaştırarak toplumun gerçek sorunlarının konuşulmasının önüne geçmek istiyorlar. Ancak biz Türkiye'nin temel problemlerini ve o problemleri nasıl çözeceğimizi topluma anlatacağız. CHP'yi yalnızlaştırıp bir savunma hattının içerisine çekmek istiyorlar. Evet, biz savunmayı yapacağız ama aynı zamanda Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizi topluma anlatacağız”





CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasına da değinen Çelik, sürecin hukuksuz olduğunu savundu: “Devletin kurullarını ve kurallarını yok sayan bir İstanbul yargı düzeniyle karşı karşıyayız. İstanbul İl Kongresi'ne neden dava açıldı? Bugün cezaevinde olan bir iftiracının 'Özgür Çelik bana para teklif etmedi, beni aradı, benden oy istedi ama o kapattıktan sonra başkası 'ben onun adına arıyorum' dedi ve bunun üzerine bana bir teklifte bulundu' dedi. Kim bu kişi? Benim yarıştığım listede olmayan ama rakibim olan Cemal Canpolat'ın listesinde yönetici olan bir kişi. Onun ifadesi ile İstanbul İl Kongresi'ne dava açıldı. Veli Gümüş isimli bir delege. Bana oy vermedi. Cemal Canpolat'ın listesine oy verdi çünkü o listede yönetici adayı. Bu kişinin ifadesiyle İstanbul İl Kongresi ile ilgili tartışmalar ortaya çıktı ve mahkemeye bir başvuru yapıldı. İstanbul 21. Asliye Mahkemesi 'ben buna bakamam' dedi, Ankara'ya gönderdi. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi kayyum kararını reddetti. Sonra geri döndüler, aradılar aradılar, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ni buldular. Tedbir kararını verdirdiler. Kayyumu atadılar. Parti ve ülke seçimleri konusunda en üst merci YSK’dir. Ben üç kez YSK’dan mazbata almış bir il başkanıyım. YSK’nın kararlarını hiçe sayan bir 45. Asliye Hukuk Mahkemesi ile karşı karşıyayız. Kim İstanbul İl Başkanı? Biz görevimizin başındayız.”





“Eğitim sürecini başlatıyoruz. Yurttaşlarımız sandığa güvenle gidecek.” “Ekrem Başkan Kararlı ve Morali Yüksek” Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun moralinin yüksek olduğunu ifade eden Çelik, “12 metrekarelik hücrede çalışmalarını sürdürüyor, parti programına katkı sunuyor” dedi.





CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, BirGün TV’de Zafer Arapkirli’nin sunduğu Medyaterapi programına konuk oldu.İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik hazırlanan iddianameyi değerlendiren Çelik, metnin “hukuki değil, siyasi bir belge” olduğunu söyledi.Çelik, iddianamenin girişinde Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik ifadeler bulunmasının bile metnin siyasi niteliğini gösterdiğini belirterek şöyle konuştu:Sandık güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik, İç Anadolu ve Doğu-Güneydoğu’daki bazı bölgelerde geçmişte görevli eksikliği yaşandığını ancak bu eksiklerin tamamlandığını belirtti:Çelik, gelecek hafta İstanbul’da yapılması planlanan mitingin yerinin henüz kesinleşmediğini, Genel Başkan Özgür Özel’in yurtdışı programı sonrası karar verileceğini belirtti. Son olarak yurttaşlara seslenen Çelik, “Yargılamaların tutuksuz bir şekilde yapılması gerekir. Hiç kimse asla umutsuzluğa kapılmasın. Ülke olarak zor günler yaşıyoruz, Türkiye bir kriz sarmalının içerisinde. Kararlıyız, millete güveniyoruz. Halkımızla birlikte ülkenin kaderini değiştireceğiz." diye konuştu.