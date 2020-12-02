Türkiye’de tutsak kalan Almanları açıkladılar

Almanya medyasının Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Türkiye’de şu anda çeşitli suçlardan 65 Alman’ın tutuklu olduğu, ayrıca 70 Alman’ın da yurt dışına çıkış yasağı konulması sebebiyle Türkiye’yi terk edemediği belirtildi.





Bakanlık, tutuklu Almanların uyuşturucu kaçakçılığı, adam yaralamak ya da öldürmek ve terör gibi farklı suçlamalarla cezaevinde bulunduklarına dikkat çekti. Ancak bu kişilerin Türkiye’de yaşayan Almanlar mı yoksa turistik seyahat için Türkiye’yi ziyaret eden Almanlar mı olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.





SİYASİ GÖRÜŞLERİ NEDENİYLE TUTUKLANANLAR DA VAR

Haberde, terör suçlamasıyla karşı karşıya olanlar arasında siyasi görüşleri nedeniyle tutuklu olanların da bulunduğuna işaret edildi.





Yurt dışına çıkış yasağı konulan Almanlar arasında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan Almanların da bulunduğu belirtiliyor.





Türkiye’de son olarak Antalya’ya tatil için giden 63 yaşındaki Alman bir diş hekimi Kasım ayı başında tutuklanmıştı. Havalimanında yolcularla tartışırken “Türk devletine hakaret ettiği” gerekçesiyle hakkında dava açılan Kristian B’nin 8 Aralık’ta Antalya’da hakim karşısına çıkması bekleniyor.

