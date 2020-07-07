Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’de tutuklu Alman vatandaşlarının sayısı 61'e çıktı /07 Temmuz 2020 10:00

Türkiye’de tutuklu Alman vatandaşlarının sayısı 61'e çıktı

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de yaptığı açıklamada Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşlarıyla ilgili olarak Ankara ile diyalog halinde olunduğunu belirtti.

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Seibert, diğer Alman vatandaşlarına yönelik yürüyen davalarda hızlı bir çözüme varılmasını ümit ettiğini söyledi.
Alman Dışişleri’nin verilerine göre Türkiye’de tutuklu Alman vatandaşlarının sayısı 61. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Adebahr, bu kişilerden kaçının siyasi tutuklu olduğunu tespit etmenin zor olduğunu söyledi.

“Vakaların şekillenmesi kısmen karmaşık” diyen Adebahr, tutukluların büyük çoğunluğunda uyuşturucu, adam yaralama gibi suçlamaların söz konusu olduğunu belirtti.

Türkiye’de 65 Alman vatandaşı hakkında da çıkış yasağı bulunduğunu belirten Adebahr, Alman diplomatların cezaevlerinde tutukluları ziyaret etmesine izin verildiğini belirtti.

Sözcü Adebahr, ayrıca hükümetin Türkiye’ye yönelik seyahat uyarılarında sadece koronavirüs pandemisindeki duruma dikkat çekmediğini söyledi.

Adebahr, Türkiye’ye seyahat edecek vatandaşlara sosyal medya ağlarında yaptıkları açıklamalar konusunda da temkinli olma uyarısı yapıldığını vurguladı.
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