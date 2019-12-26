Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’de üniversite ile ilkokul mezunları arasındaki maaş farkı azaldı /26 Aralık 2019 11:54

Türkiye’de üniversite ile ilkokul mezunları arasındaki maaş farkı azaldı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, ilköğretim mezunları ile üniversite mezunlarının aldığı ücret arasındaki fark giderek azalıyor. İki grup arasındaki aylık ortalama brüt temel ücret farkı 4 yılda yüzde 22 düşüş gösterdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dört senede bir yaptığı "Kazanç Yapısı Araştırması", eğitim seviyesi ve cinsiyete göre kişilerin aldığı ücrete ilişkin veriler içeriyor.

TÜİK 2018 yılına ait Kazanç Yapısı Araştırmasının sonuçlarını bu hafta açıkladı. Buna göre 2014’te ilkokul ve ortaokul mezunlarının aldığı aylık ortalama brüt temel ücret 1407 TL idi. Aynı yıl yüksekokul ve üstü mezunlarının aldığı ücret ise 2 bin 478 liraydı.Buna göre üniversite mezunları; ilköğretim mezunlarının 2,6 katı ücret alıyordu.

EuroNews'in haberine göre, 2018 yılında ise ilkokul ve ortaokul mezunlarının aldığı aylık ortalama brüt temel ücret 2 bin 621 liraya yükselirken, yüksekokul mezunlarının aldığı ücret 5 bin 313 liraya çıktı. Arada geçen sürede iki eğitim seviyesi arasındaki ücret farkı bu kez düştü. Üniversite mezunları; ilköğretim mezunlarının 2,03 katı ücret aldı. Bu da 2014 ile 2018 arasında iki grup arasındaki ücret farkının yüzde 22 azaldığını gösteriyor.

FARK 12 YILDA YÜZDE 28 AZALDI

Ücret farkı oranı 2010 yılında 2,62 idi. Bu oran 2006 yılında ise yaklaşık 2,83 idi. 2006 yılı oranı hesaplanırken mevcut verilerden dolayı yıllık ortalama brüt kazanç esas alındı. Bu yılda ilkokul ve ortaokul mezunlarının yıllık ortalama brüt kazancı 9 bin 640 lira iken üniversite mezunlarının kazancı 27 bin 310 liraydı. Bu da 2006 ile 2018 yılları arasında ilköğretim mezunları ile üniversite mezunları arasındaki ücret farkının yüzde 28,45 azaldığını gösteriyor.
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