Samanyolu Haber /Sağlık / Türkiye’de vaka sayısı artışa geçti! /02 Şubat 2021 20:21

Türkiye’de vaka sayısı artışa geçti!

Dünya çapında 100 milyonu aşan koronavirüs vakaları Türkiye’de de artışa geçti. Sağlık Bakanlığı koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 120 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybı sayısının 26 bin 237'ye yükseldiğini açıkladı.

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Toplam vaka sayısı ise 7 bin 795 artarak 2 milyon 492 bin 977'ye çıktı.Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.2 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 630'u semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 795 yeni vaka tespit edildi.

Ölü sayısı ise 120 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 237'ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 492 bin 977'ye yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 639 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 379 bin 70'e yükseldi.

Toplam test sayısı 29 milyon 913 bin 245'e, ağır hasta sayısı ise bin 592'ye düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,9 oldu.
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