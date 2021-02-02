Türkiye’de vaka sayısı artışa geçti!

Toplam vaka sayısı ise 7 bin 795 artarak 2 milyon 492 bin 977'ye çıktı.Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.2 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 630'u semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 795 yeni vaka tespit edildi.







Ölü sayısı ise 120 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 237'ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 492 bin 977'ye yükseldi.





Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 639 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 379 bin 70'e yükseldi.





Toplam test sayısı 29 milyon 913 bin 245'e, ağır hasta sayısı ise bin 592'ye düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,9 oldu.