Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları “Özgürlük TIRI"yla ABD’ye anlatıyor! /13 Eylül 2020 10:54

Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları “Özgürlük TIRI"yla ABD’ye anlatıyor!

Türkiye’de başlatılan cadı avına, Amerikan halkının dikkatini çekmek isteyen aktivist Fatih Yıldırım, platforma çevirdiği TIR’ıyla ABD sokaklarında geziyor.

Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları 'Özgürlük TIRI'

Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlallerini tüm dünyaya duyurmak için Özgürlük TIR’ı ile Amerika yollarını dolaşan Fatih Yıldırım’ın bu sefer ki durağı Houston oldu.


 Özgürlük TIR’ıyla Houston caddelerini gezen aktivist Fatih Yıldırım, amacının Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları dünyaya duyurmak olduğunu söyledi.


Yıldırım şöyle konuştu:

‘‘Buradaki amacım platformumu açıp Türkiye’de yaşanan haksızlıkları, hukuksuzlukları dünyaya duyurmak. Amerika’da özellikle bu konuda duyarlılık oluşturmak istiyorum. Türkiye’de yaşanan zulümleri ve haksızlıkları bir şekilde bu platformu açarak insanlara anlatmak istiyorum. Bu TIR kendi aracım. Bunu herkese duyurmak istiyorum.’’


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