Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’de yaşananları duyurmak için bisikletinizle destek olun /23 Eylül 2021 14:41

Türkiye’de yaşananları duyurmak için bisikletinizle destek olun

‘‘Umut İçin Pedal Çevir’’ sloganıyla 850 kilometre sürecek ’’Koşulsuz Adalet Maratonu’’ bugün Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesi önünden başladı.

SHABER3.COM

NURULLAH KAYA- SAMANYOLUHABER.COM 

Dünyanın bir çok yerinde haksızlığa uğrayan ve acı çeken insanlar var. Özellikle de çocukların, kadınların ve yaşlıların yaşadıkları yürekleri dağlıyor. Aslında ateş düştüğü yeri değil, bağrında ateşi hisseden herkesi yakıyor.  Bugünlerde bizim kalbimiz de kor olup yanan bir ateş gibi. Neden mi? Anadolu topraklarında işkenceyle öldürülen,  zulme uğrayan, çile çeken öyle çok suçsuz insan var ki...  Evet, yaklaşık altı yıldır Türkiye’de devam eden sistemli bir soykırım süreci yaşanıyor. Bu duruma kayıtsız kalan ve bir şeyler yapabilecek yetkili makamlar ne yazık ki ya sessizce bekliyor ya da yapması gerekeni çok yavaştan alıyor. Işte bu çerçevede Koşulsuz Adalet Hareketi’nin organize ettiği çok önemli bir etkinlik için bugün Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi önündeyim. 
 
“Umut İçin Pedal Çevir’’ sloganıyla başlayan etkinlik çerçevesinde bisiklet sürerek Avrupa’nın önemli şehirlerine gidecek olan grubun içine dahil oldum. Grupta farklı düşüncelere sahip birçok insan var. Ama hepsinin ortak bir derdi bulunuyor; Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlalleri. Ben de bisikletimi alarak yaklaşık 850 km sürecek olan bu yolculuğa çıkıp hem  etkinliğe destek olmak hem de bir gazeteci olarak tur esnasındaki detayları sizlerle paylaşmak istedim. Benim için zor ve uzun bir yolculuk olacak. Umarım bu kadar uzun bir turun hepsini tamamlayabilirim. 
Birçok Avrupa şehrine gideceğiz. Hedef Strazburg’daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önü. Bisiklet sürmeyi seven ve Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekmek isteyen herkes bu tura katılabilir. Turun tamamını da sürebilirsiniz istediğiniz etaba da dahil olabilirsiniz. Hollanda’dan, Belçika’dan, Almanya’dan ve Fransa’dan hangi şehirden isterseniz isteyin katılabilirsiniz. Katılım için bu adresten https://forms.gle/Yp1WndRGYxpAEPfj8  formu doldurup gönderebilirsiniz. 


1- 23.09.2021 – Lahey
Saat: 10:00 – Konum: Uluslararası Ceza Mahkemesi Önü

2- 23.09.2021 – Rotterdam
Saat: 13:00 – Konum: Het Park

3- 24.09.2021 – Brüksel
Saat: 13:00 – Konum: Vallée de Maelbeek Garden

4- 25.09.2021 – Maastricht
Saat: 13:00 – Konum: Stadspark

5- 26.09.2021 – Köln
Saat: 15:00 – Konum: Innerer Grüngürtel

6- 27.09.2021 – Bonn
Saat: 10:00 – Konum: Hofgarten Bonn

7- 28.09.2021 – Wiesbaden
Saat: 15:00 – Konum: Wiesbaden Eyalet Parlamentosu Önü 

8- 29.09.2021 – Heidelberg
Saat: 15:00 – Konum: Alte Brücke Heidelberg

9- 30.09.2021 – Karlsruhe
Saat: 13:00 – Konum: Schloss Karlsruhe – Schlossplatz

10- 01.10.2021 – Strasbourg
Saat: 12:00 – Konum: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
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