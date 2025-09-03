Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’de zorla kaybedilenler için Kopenhag'da eylem /03 Eylül 2025 10:37

Türkiye’de zorla kaybedilenler için Kopenhag'da eylem

A New World Denmark İnsan Hakları Derneği gönüllüleri, Türkiye'de zorla kaybedilenler için Kopenhag’da etkinlik düzenlendi. Etkinlikte zorla kaybedilenlerin unutulmaması ve bu konuda toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.

SHABER3.COM

Kopenhag’da faaliyet gösteren A New World Denmark İnsan Hakları Derneği gönüllüleri, Uluslararası Zorla Kaybetmeler Günü kapsamında anma yürüyüşü düzenledi.

Etkinlikte, zorla kaybedilen kişilerin unutulmaması ve bu konuda toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi. Yürüyüş sırasında dernek gönüllülerinden biri, etkinliğin amacı ve mesajını Türkçe ve İngilizce olarak katılımcılarla paylaştı.

Dernek yetkilileri, zorla kaybetme mağdurlarını anmanın insan haklarına sahip çıkmanın bir parçası olduğunu vurgulayarak, bu tür ihlallere karşı uluslararası dayanışmanın önemine dikkat çekti.
