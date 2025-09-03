Türkiye’de zorla kaybedilenler için Kopenhag'da eylem

Kopenhag’da faaliyet gösteren A New World Denmark İnsan Hakları Derneği gönüllüleri, Uluslararası Zorla Kaybetmeler Günü kapsamında anma yürüyüşü düzenledi.





Etkinlikte, zorla kaybedilen kişilerin unutulmaması ve bu konuda toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi. Yürüyüş sırasında dernek gönüllülerinden biri, etkinliğin amacı ve mesajını Türkçe ve İngilizce olarak katılımcılarla paylaştı.





Dernek yetkilileri, zorla kaybetme mağdurlarını anmanın insan haklarına sahip çıkmanın bir parçası olduğunu vurgulayarak, bu tür ihlallere karşı uluslararası dayanışmanın önemine dikkat çekti.