Türkiye’de zulme uğrayıp ölen çocuklar için 850 kilometre pedal bastılar

Samanyoluhaber yazarı Nurullah Kaya’nın da içinde yer aldığı bisikletli ekibe bugün sabah saatlerinde Aachen'den katılan gönüllü grupla önce Düren’e ulaşıldı.





Düren’de yeni bir grubun dahil olması ile moral bulan maratoncular, Köln’e uzandı.





Köln’de yaklaşık 2 yıl önce kanserden hayatını kaybeden Ahmet Burhan Ataç başta olmak üzere Nurefşan Ketenci, Hakan Dağdeviren, Miraç Miroğlu, Selman Çalışkan ile Türkiye’de hayatını kaybeden mağdur tüm çocuklar için bir tohum ekti.





Annesiyle birlikte eyleme katılan küçük aktivist, hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını görünce bisikletiyle yaklaşıp diktiğimiz tohuma su dökmek istediğini söyledi. Tam katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı.







KÖLN’DE OKUNAN BİLDİRİ





Köln merkezde yer alan Innerer Grüngürtel Parkı'nda yapılan eylemde şu bildiri okundu; “ Kemik kanseri olan Ahmet Burhan Ataç Türkiye’de yapılan tedavilerin sonuç vermemesi üzerine burada bulunan kanser tedavi merkezinde tedavisin 2. aşamasına başlamak üzere yola çıkmıştı.







Atatürk Havalimanında yapılan kontroller sırasında anne Zekiye Ataç’ın kaldırılan yurtdışı yasağının tekrar konulduğu anlaşıldı ve çıkışına izin verilmedi. Doktorların yapmış olduğu açıklamalara göre tümörün strese bağlı küçülmediğini biliyoruz.







Bundan sonraki süreçte anne Zekiye Ataç’ın yurtdışı yasağı kaldırılmıştır. Almanya’da yapılan kontrollerde tedaviye devam edilemeyeceği tespit edilmiş ve Ahmet Burhan annesiyle birlikte Türkiye’ye geri döndükten kısa bir süre sonra 7 Mayıs 2020’de vefat etmiştir.







8 yaşında küçük bir çocuğa uygulanan bu muamele Türkiye’ye adalet getirmek yerine insanlığa sürülen kara bir leke haline gelmiştir.







Toplumun her kesiminden kişiler Ahmet Burhan’a yardım etmek için seferber olurken yetkililer bu duruma sağır kaldılar ve küçücük bir çocuğu ölüme terkettiler.”