Türkiye’deki adaletsizlik AİHM ve Avrupa Konseyi’ne duyurulacak

Bold Medya'da yer alan haber e göre Londra merkezli İnsan Hakları Dayanışma Derneği (Human Rights Solidarity), Türkiye’de yaşanan adaletsizliği duyurmak ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarına uyulmasına dikkat çekmek için bir dizi etkinlik organize ediyor.





4 yıldır olduğu gibi yine Londra’dan başlayacak olan bisiklet turu 2 Ekim’de Strasburg’ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin önünde son bulacak.





Bisiklet turu ile farkındalık oluşturulması hedeflenirken, turun Hollanda etabı 29 Eylül Pazar 07.30’da Lahey’deki Uluslar Arası Ceza Mahkemesi’nin önünden başlatılacak. Burada konuyla ilgili basın açıklaması da yapılacak.





Katılımcılar pankartlarla Avrupa Konseyi'ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Türkiye’deki insan hakları ihlallerini duyuracak. Etkinlikte geciken adaletin adalet olmadığına vurgu yapılacak.