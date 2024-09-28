Türkiye’deki adaletsizlik AİHM ve Avrupa Konseyi’ne duyurulacak

Bold Medya'da yer alan habere göre Londra merkezli İnsan Hakları Dayanışma Derneği (Human Rights Solidarity), Türkiye’de yaşanan adaletsizliği duyurmak ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarına uyulmasına dikkat çekmek için bir dizi etkinlik organize ediyor.
ADALET İÇİN PEDAL ÇEVİRECEKLER
4 yıldır olduğu gibi yine Londra’dan başlayacak olan bisiklet turu 2 Ekim’de Strasburg’ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin önünde son bulacak.
LAHEY’DE DE AÇIKLAMA YAPILACAK
Bisiklet turu ile farkındalık oluşturulması hedeflenirken, turun Hollanda etabı 29 Eylül Pazar 07.30’da Lahey’deki Uluslar Arası Ceza Mahkemesi’nin önünden başlatılacak. Burada konuyla ilgili basın açıklaması da yapılacak.
TÜRKİYE’DEKİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ DUYURULACAK
Katılımcılar pankartlarla Avrupa Konseyi'ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Türkiye’deki insan hakları ihlallerini duyuracak. Etkinlikte geciken adaletin adalet olmadığına vurgu yapılacak.