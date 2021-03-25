Türkiye’deki akademik kıyımı ABD’den dünyaya anlatacaklar

“Türk Akademisindeki Son Yıllarda Gözlenen Gerileme: Akademik Kıyım ve Türkiye’den Beyin Göçü Perspektifleri” konulu konferansa ABD'nin California State Üniversitesi ev sahipliği yapacak. 27 Mart Cumartesi günü ABD merkezi saatle 11:00’de başlayacak konferans, YouTube’da, "https://youtu.be/nUSk_Hjpoxs" linkinden canlı ve İngilizce olarak yayınlanacak. Konferansın başlangıç saati, Londra’da 16:00, Berlin’de 17:00, Atina’da 18:00, İstanbul’da 19:00 olacak.





TÜRKİYE'DEKİ AKADEMİK HAYAT MASAYA YATIRILACAK





Konferansın teması şu ifadelerle dile getirildi: “Son yıllardaki yükselen otoriterleşme neticesinde, ülkedeki demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet, özgürlükler alanında gözle görülür gerilemenin, akademiye yansıması da çok yıkıcı oldu. Bu süreçte 16 üniversite, binlerce okul, dershane, okuma salonları kapanırken, gerek orada çalışanlar, gerekse devlet kurumlarında çalışan binlerce akademik ve yardımcı personel işlerinden atıldı. Sadece bir barış bildirisine imza atmaktan dolayı binin üzerinde akademisyen, bir kararname ile işlerinden atıldı. İşsiz kalan binlerce eğitim gönüllüsünün bir kısmı yurt dışına çıkarak demokratik batı ülkelerinde kendilerine yeni hayatlar kurdu. Ülkede kalanlar ise eğitim dışında çok farklı sektörlerde çalışarak zor şartlarda hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Tabii ki bu durum, ülkenin milyonlarca dolarlık beyin sermayesinin heba edilmesi demek. Bir öğretmenin, bir profesörün yetişmesi, maddi manevi bir çok yatırım neticesinde gerçekleşiyor. Konferans tüm bu gerçekleri göz önüne sererek tarihe bir not düşmeyi amaçlıyor. Konferans sonunda, sunulan makalelerden oluşacak kitap da bu günlerde gerçekleşen kıyıma ışık tutacak tarihi bir belge olarak raflarda yerini alacak.”





"MARS’TAN TÜRKİYE’DE BİR HAPİSHANE HÜCRESİNE"





Hukuk Profesörü Ann Graham’ın moderatörlüğünü yapacağı konferansın katılımcıları şunlar:





-NASA’da çalışırken Türkiye’ye ailesini ziyarete geldiğinde cüzdanında bulunan 1 dolar bahane edilerek tutuklanan ve 4 sene boyunca hücre ve ev hapsinde kalan Dr. Serkan Gölge: “Beklenmeyen Seyahat: Mars’tan Türkiye’de bir Hapishane Hücresine”

-California State Üniversitesinden Prof. Dr. Sophia Pandya: “Türk Öğrenciler ve Beyin Göçü”

-Boğaziçi Üniversitesinde Fizik Profesörü iken hapse atılan Prof. Dr. Ali Kaya: “Hapishaneden Özgürlüğe: Bir Fizikçinin Kendi Hikayesi”

-Georgetown Üniversitesi Profesörü Dr. Ori Soltes: “Beyin Göçü: O Zamanki Avusturya’dan, Şimdiki Türkiye’ye”

-California State Üniversitesinden Siyaset Bilimi Uzmanı Dr. Halil Yenigün: “Kültürel Devrim ve İslami Demokrasinin Sonu: Büyük Akademik Kıyım Örneği”

-Kutztown University of Pennsylvania’dan Prof. Dr. Kim Shively: “Akademik Özgürlüğün Kayboluşu: Boğaziçi Üniversitesi Örneği”

-IEP University of Strasbourg’da öğretim görevlisi olan, İstanbul Üniversitesinden ihraç edilmiş Prof. Dr. Eser Karakaş: “Beyin Göçünün Global ve Ülkeye Özgü Faydaları Yönü”

-California State Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zaman Stanizai: “Otoriterlik ve Türkiye’nin Kültürel Patlaması”

-Humboldt State Üniversitesinden Prof. Dr. Tom Gage: “İsim ve İçerik olarak: Türkiye Cumhuriyetinde Eğitimde Geriye dönüş”