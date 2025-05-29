Türkiye’deki hak ihlalleri New York Eyalet Meclisi’nde anlatıldı

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TR724’ün haberine göre, Etkinlikte konuşan AST Yönetim Kurulu Üyesi ve Program Koordinatörü Aslıhan Kaş, Erdoğan rejiminin gerçekleştirdiği baskı ve zulüm mağdurlarının sesi olmaya çalıştıklarını belirtti.1981 yılında Türkiye’de doğan ve 17 yıl boyunca öğretmenlik ile okul yöneticiliği yapan Kaş, 2018 yılında siyasi baskılar nedeniyle ülkesini terk ederek ABD’ye yerleştiğini anlattı.Kaş, “Bu sergi sadece bir sanat etkinliği değil; mağdurların kişisel eşyaları aracılığıyla yaşadıkları dramların tanıklığıdır.” dedi. Sergide yer alan bazı eşyalar arasında, dağlar ve nehirler aşarak ailesi ile beraber kaçmak zorunda kalan bir bebeğe ait mama blenderi ve cezaevindeki bir annenin çocuklarına miras olarak bıraktığı defter dikkat çekti.AST Sözcüsü ve Stony Brook Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hafsa Girdap, etkinlik kapsamında yaptığı konuşmada, Türkiye’de insan hakları ihlallerine maruz kalan grupların sistematik olarak nasıl damgalandığını vurguladı:“Hem Metamorfoz belgeseli hem de Sessiz Çığlıklar sergisi, Türkiye’de özellikle damgalanmış ve ötekileştirilmiş gruplara yönelik devam eden insan hakları ihlallerinin güçlü birer tanığıdır. Kürtler, Hizmet Hareketi gönüllüleri, Alevi toplulukları gibi grupların maruz kaldığı baskıları gözler önüne seren bu projeler, baskıya dair raporlarla, bu zulmü bizzat yaşayan insanların derin ve kişisel hikâyeleri arasındaki bağı kurmayı amaçlıyor. Bu sayede, otoriter politikaların insan hayatına olan maliyetini görmezden gelmek imkânsız hale geliyor.”Sergide ayrıca, yaşamlarını kaybeden bazı isimlerin anısına özel bölümler yer aldı. Bunlar arasında Silopi’de vurularak öldürülen Taybet Ana, Meriç Nehri’nde boğulan Hatice Akçabay ve üç çocuğu, Gezi protestolarında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz, cezaevinde işkenceyle hayatını kaybeden Garibe Gezer, hâlâ tutuklu olan gazeteci Mehmet Baransu, köprüde infaz edilen askeri öğrenci Murat Tekin ve valiz içinde yurt dışına çıkarılan 18 aylık Enes bebek yer aldı.Organizasyonda gördükleri zulmün dikkat çektiği diğer hayatlardan bazıları şöyle:Orhan İnandı — Kırgızistan’da eğitime ömrünü adadı, kaçırıldı ve işkence gördü.Özge Elif Hendekci — Kızıyla birlikte 5 yıl hapiste kaldı, yine de susmadı.Kemal Kurkut — Newroz’da, elinde silah yokken polis kurşunuyla öldürüldü.Ragıp Enes Katran — Hava Harp Okulu öğrencisiydi, linç edilip öldürüldü.Kazım Aksoy — Yolsuzlukla mücadele etti, dört kez ağırlaştırılmış müebbet aldı.Bahadır Odabaşı — Babasının tutukluluğuna dayanamadı, intihar etti.Tahir Elçi — “Silahlar sussun” dediği sokakta başından vurularak öldürüldü.Figen Yüksekdağ — Düşüncesi için tutuklu, kırmızı atkısı direnişin simgesi.Gösterimi gerçeklesen “Metamorfoz” belgeseli ise, 2016 darbe girişimi sonrasında Türkiye’de baskıya uğrayan kadınların yaşadığı acılara odaklandı. Filmde, yazar Meral Şimşek, yurt müdürü Işık, hâkim Ayşegül ve dört çocuk annesi Hacer’in tanıklıkları yer aldı. Kaş, “Bu kadınlar sadece hayatta kalmadılar; yeni diller öğrenip hayatlarını yeniden kurarak onurlarıyla sivil ölüme direndiler,” ifadelerini kullandı.