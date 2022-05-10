Samanyolu Haber /Gündem / "Türkiye’deki hastalar onay almış yeni ilaçların yüzde 79’una erişemiyor" /10 Mayıs 2022 20:19

"Türkiye’deki hastalar onay almış yeni ilaçların yüzde 79’una erişemiyor"

Yüksek döviz kuru ve enflasyon oranları gıda ve bazı diğer kullanım maddelerinin yanı sıra ilaç fiyatlarına da yasımaya devam ediyor. Bu durum içinde hastaların ise bazı ilaçlara erişim sıkıntısı yaşadığı belirtiliyor.

SHABER3.COM

Ekonomide yaşanan dar boğaz gıdanın yanı sıra ilaç fiyatlarına da yansırken ilaca ulaşım konusunda ise bir takım sorunların yaşandığı belirtiliyor.

Bu kapsamda bir açıklama yapan CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer'in, Türkiye’deki hastaların onay almış yeni ilaçların yüzde 79’una erişemediğini ifade ettiği aktarıldı.

'İLACA ERİŞİM SIKINTISI'

Evrensel'de yer alan habere göre döviz kurundaki artış ve ilaçta dışa bağımlılık nedeniyle Türkiye’de ilaca erişimde yaşanan kriz sürüyor. Yeni ilaçlarda yaşanan ithalat sorununu Meclis gündemine taşıyan CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer, “Türkiye’deki hastalar, son üç yılda Avrupa Birliği (AB)’de onay almış yeni ilaçların yüzde 79’una erişememektedir” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP’li Yüceer, “Avrupa İlaç Üreticileri ve Birlikleri Federasyonu’nun (EFPIA) 2022’de yayımladığı Hastaların Yenilikçi Tedavilere Erişimi Beklemeleri Raporu’na göre, Türkiye 2020’de herhangi bir yeni ilacı geri ödeme sistemine almamışken son üç yılda yeni ilaçların sadece yüzde 21’inin Türkiye’ye geldiği görülmektedir. Buna göre, Türkiye’deki hastalar, son üç yılda AB’de onay almış yeni ilaçların yüzde 79’una erişememektedir” dedi.

ECZACILARIN YÜZDE 99’U SORUN YAŞIYOR

Döviz kuru nedeniyle ilaç tedarikinde sorunlar yaşandığına dikkat çeken Yüceer, “Türkiye’deki ilaç pazarının yüzde 50’sini temsil eden Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD) ise yeni ilaçların döviz kuru nedeniyle Türkiye’ye gelmesinde ciddi zorluklar olduğunu ifade etmektedir. İlaç şirketleri dövizdeki hareketlilik nedeniyle fiyat güncellemesinin yılda iki üç kez yapılması gerektiğini belirtmektedir. Öte yandan İstanbul Planlama Ajansı (İPA)’nın yaptığı çalışmaya göre eczacıların yüzde 99,6’sı ilaç tedarikinde güçlük çekmektedir. Yüzde 26,3’ü ise ilacın yanı sıra, tıbbi takım bulamamaktadır. Eczacılara göre en büyük sorun sırasıyla çocuk hastalıkları, solunum yolu, kalp ve damar hastalıkları ilaçlarında yaşanmaktadır” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Türkiye’deki hastalar onay almış yeni ilaçların... Sonraki Haber >>

Show TV Nebati skecini yayınlayacak: 'Sansür uygulayacak kadar da şuursuz değiliz'

Show TV Nebati skecini yayınlayacak: 'Sansür uygulayacak kadar da şuursuz değiliz'

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding

Mariupol’daki fabrikada şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Mariupol’daki fabrikada şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Soylu ve Özdağ arasında seviyesiz polemik!.. 'O.Ç', 'Çıkışa gel'

Soylu ve Özdağ arasında seviyesiz polemik!.. 'O.Ç', 'Çıkışa gel'

Başkomiserden milletvekiline tehdit: Seni çivilerim!

Başkomiserden milletvekiline tehdit: Seni çivilerim!

Ünlü Amiral 15 Temmuzu anlattı

Ünlü Amiral 15 Temmuzu anlattı

AKP'li başkan bayramlaşmak için gittiği mahallede böyle protesto edildi

AKP'li başkan bayramlaşmak için gittiği mahallede böyle protesto edildi

'Nagehan Alçı gibi vasat insanların hayatımızı yönlendirmesine karşıyım

'Nagehan Alçı gibi vasat insanların hayatımızı yönlendirmesine karşıyım

Felçli ve yüzde 89 engelli KHK’lı öğretmen tutuklandı

Felçli ve yüzde 89 engelli KHK’lı öğretmen tutuklandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:30:45