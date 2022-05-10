"Türkiye’deki hastalar onay almış yeni ilaçların yüzde 79’una erişemiyor"

Ekonomide yaşanan dar boğaz gıdanın yanı sıra ilaç fiyatlarına da yansırken ilaca ulaşım konusunda ise bir takım sorunların yaşandığı belirtiliyor.







Bu kapsamda bir açıklama yapan CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer'in, Türkiye’deki hastaların onay almış yeni ilaçların yüzde 79’una erişemediğini ifade ettiği aktarıldı.





'İLACA ERİŞİM SIKINTISI'







Evrensel'de yer alan habere göre döviz kurundaki artış ve ilaçta dışa bağımlılık nedeniyle Türkiye’de ilaca erişimde yaşanan kriz sürüyor. Yeni ilaçlarda yaşanan ithalat sorununu Meclis gündemine taşıyan CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer, “Türkiye’deki hastalar, son üç yılda Avrupa Birliği (AB)’de onay almış yeni ilaçların yüzde 79’una erişememektedir” dedi. döviz kurundaki artış ve ilaçta dışa bağımlılık nedeniyle Türkiye’de ilaca erişimde yaşanan kriz sürüyor. Yeni ilaçlarda yaşanan ithalat sorununu Meclis gündemine taşıyan CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer, “Türkiye’deki hastalar, son üç yılda Avrupa Birliği (AB)’de onay almış yeni ilaçların yüzde 79’una erişememektedir” dedi.

ECZACILARIN YÜZDE 99’U SORUN YAŞIYOR





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP’li Yüceer, “Avrupa İlaç Üreticileri ve Birlikleri Federasyonu’nun (EFPIA) 2022’de yayımladığı Hastaların Yenilikçi Tedavilere Erişimi Beklemeleri Raporu’na göre, Türkiye 2020’de herhangi bir yeni ilacı geri ödeme sistemine almamışken son üç yılda yeni ilaçların sadece yüzde 21’inin Türkiye’ye geldiği görülmektedir. Buna göre, Türkiye’deki hastalar, son üç yılda AB’de onay almış yeni ilaçların yüzde 79’una erişememektedir” dedi.Döviz kuru nedeniyle ilaç tedarikinde sorunlar yaşandığına dikkat çeken Yüceer, “Türkiye’deki ilaç pazarının yüzde 50’sini temsil eden Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD) ise yeni ilaçların döviz kuru nedeniyle Türkiye’ye gelmesinde ciddi zorluklar olduğunu ifade etmektedir. İlaç şirketleri dövizdeki hareketlilik nedeniyle fiyat güncellemesinin yılda iki üç kez yapılması gerektiğini belirtmektedir. Öte yandan İstanbul Planlama Ajansı (İPA)’nın yaptığı çalışmaya göre eczacıların yüzde 99,6’sı ilaç tedarikinde güçlük çekmektedir. Yüzde 26,3’ü ise ilacın yanı sıra, tıbbi takım bulamamaktadır. Eczacılara göre en büyük sorun sırasıyla çocuk hastalıkları, solunum yolu, kalp ve damar hastalıkları ilaçlarında yaşanmaktadır” diye konuştu.