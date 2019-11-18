Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’deki hukuksuzluklar ABD’de şehir şehir anlatılıyor /18 Kasım 2019 18:38

Türkiye’deki hukuksuzluklar ABD’de şehir şehir anlatılıyor

Advocates of Silenced Turkey (AST) tarafından daha önce New York, Washington ve Chicago’da düzenlenen eylemin son adresi Houston oldu.

İnsan haklari aktivistleri Houston’da da mağduriyetin sesi oldu!

Yaklasik 50 aracın katıldığı konvoy, merkez bölgeler (Herrman Park, City Hall Houston) başta olmak üzere yerel halka Turkiye’de yaşanan hukuksuzluğu ve mağduriyeti duyurmak adına Houston’da araçları ile konvoylar oluşturdu. 

Houston Belediye binası önünde toplanan aktivistler, ünlü avukat Robert Bennet’in yaptığı basın açıklaması için bir araya geldiler.

Özellikle kadın ve çocuk haklarının hukusuzca çiğnendiğinin altını çizen Bennet haksızlığın duyurulması adına mağdurların sesi oldu.


Basın açıklamasının ardından insan hakları savunucuları konvoy ile birlikte şehir merkezindeki belirlenmiş olan noktalara ulaşarak farkındalık oluşturmaya çalıştı.

İnsan hakları aktivistlerinin Amerika genelinde çalışmaları hız kesmeden devam edecek.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Houston’daki protesto sosyal medyada da gündem oldu. Eylemi pek çok kişi fotoğraflarla twitter ve Instagram gibi platformlardan duyurdu.

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