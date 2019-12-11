Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye’deki insan hakları ihlalleri Kanada’da protesto edildi /11 Aralık 2019 00:01

Türkiye’deki insan hakları ihlalleri Kanada’da protesto edildi

Türkiye'deki insan hakları ihlalleri dünyanın farklı kentlerinde protesto edilmeye devam ediyor. Kanada'nın Toronto şehri de bu protestoların yapıldığı yerlerden birisi oldu.

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Kanada’nın Toronto ve Kitchener şehirlerinde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü kapsamında Advocates of Silenced Turkey (AST) tarafından düzenlenen eylemde Türkiye’de hukuksuzluklara vurgu yapıldı ve tutuklu gazetecilerin isimleri okundu.

15 Temmuz’dan sonra Türkiye’de uygulanan tenkil sürecinde yüzbinlerce insanın hukuksuzluklara ve bir takım işkencelere maruz bırakıldı. Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlallerine tepki göstermek amacıyla Advocates of Silenced Turkey (AST) Kanada’nın Toronto ve Kitchener şehirlerinde eylem düzenledi. Yapılan eylemde taşınan dövizlerde Türkiye’deki adaletsizliğe vurgu yapıldı.
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