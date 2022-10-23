Türkiye’deki insan hakları ihlalleri Köln’de konuşuldu

Türkiye’deki insan hakları ihlallerinin konuşulduğu 3. Festival der Solidarität (Dayanışma Festivali) Almanya’nın Köln şehrinde başladı. Festivale Köln Belediye Başkanı Andres Wolter, Die Linke Partisinden Gökay Akbulut, SPD’den Frank Schwabe, Yeşiller partisinden Max Lucks ve yazar Lale Akgün’ün yanı sıra Türkiye’den Melek Çetinkaya, Başak Demirtaş, Şebnem Korur Fincancı katıldı.





“SESİNİ DUYURAMAYANLARIN SESİ OLUYORSUNUZ”

Programın açılışında bir konuşma yapan Köln Belediye Başkanı Andreas Wolter, Türkiye’de Erdoğan hükumetine ve AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a kızgınlığını dile getirerek, “Son haftada yapılan toplu tutuklamaları da biliyoruz” dedi. Türkiye’deki tüm politik tutuklamaları, keyfi uygulamaları ve insan hakları ihlallerini bildiğini belirten Wolter, “Erdoğan kendi alanının daraldığını bildiği için sansür yasasını getirdi. Sesini duyuramayanların sesi oluyorsunuz. Bir gün özgürlüklerini kutlayacaklar. Özgürlük için Köln’de yaptığınız nöbetleri ve yürüyüşleri biliyoruz ve takip ediyoruz” dedi.





TUTUKLU YAKINLARINA GIDA YARDIMI YAPANLAR TUTUKLANDI

Melek Çetinkaya ise Köln’deki Konferans’da “Ben Gülen cemaatinden hiç bir terörist olanı görmedim, sizler gördünüz mü ?” diye sordu. Çetinkaya “Türkiye’de son hafta eşine, çocuklarına yardım yapan 700 kişiyi gözaltına aldılar. Sadece tutuklu eşlerine domates, salatalık ve gıda yardımı yaptılar diye tutuklandılar” dedi.





AKGÜN: SÜRGÜN İSİMLERE AB FONLARIYLA DESTEK OLUYORUZ

Federal Almanya Eski Milletvekili Lale Akgün ise Türkiye, Alman forumu adına davet için teşekkür etti. Akgün, Türkiye’den çıkmak zorunda kalan gazeteci, akademisyen ve farklı meslek gruplarındakiler için Avrupa Birliği fonlarından proje alarak destek olduklarını kaydetti.





FİNCANCI: CEZAEVLERİNDE İNSANLAR GÜNEŞE, YEŞİLE HASRET BIRAKILIYOR

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı da “Cezaevlerindeki sağlık durumlarını hapishanede yatarken görme şansım oldu. Tek kişilik hücreler de havalandırma yok, güneşi görme ihtimali yok. Yaşama bağlanmak için yeşil bitkiyi yoğurt kaplarında yetiştirenlerin bitkileri ellerinden alınıyordu. Sağlığa erişim konusu özgürlüğü alıkonulmuş insanlar, insanlık onuruna yakışmayan davranışlarla karşılaştılar” dedi.





YİĞİTALP: KİMYASAL SİLAH İNSANLIK SUÇUDUR

HDP Milletvekili Sibel Yiğitalp “Kimyasal silah kullanma suçtur. Eğer kullanmıyorsanız, kullanmadığınızı savunuyorsanız bağımsız bir heyetin bölgede inceleme yapmasına müsaade edin. Kimyasal silah insanlık suçudur” dedi.