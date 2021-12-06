Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’deki ihlalleri anlatacaklar /06 Aralık 2021 19:48

Türkiye’deki ihlalleri anlatacaklar

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde İnsan Hakları kuruluşu AST ( Advocates of Silenced Turkey) koodinasyonunda Freedom Convention Turkey düzenlenecek

Freedom Convention Turkey

Geçen yıl ilki düzenlenen Freedom Convention Turkey ’in ikincisi bu yıl 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde gerçekleşecek. 3 oturumdan oluşacak konferansta alanında uzman isimler tarafından, Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlalleri ve adaletsizliklere ışık tutulacak. 

-Sivil ve politik hakları konu alan ilk oturumda, diktatörlükler, toplumda ayırımcı söylem ve baskı, yargının bağımsızlığı ve yargı üyelerinin haksız tutukluluklarına değinilecek.

-İkinci oturumda ise kaçırılmalar, cezaevlerinde kötü muamele ve işkence vakaları, hasta ve yaşlı tutukluların yaşadığı durumlar masaya yatırılacak. 

-Konferansın son oturumunda, etnik ve cinsiyet kökenli ayırımcılık ve şiddet, Türkiye’nin Suriye politikası konuları uzmanları tarafından değerlendirilecek.

-İnsan hakları ihlallerine ışık tutmakla kalınmayıp öneriler ve çözüm yollarının da görüşüleceği Freedom Convention Turkey 2021’e New York Üniversitesi profesörlerinden Ruth Ben-Ghiat , Güney Afrika Avukatlar Birliği yönetim kurulu üyesi Mfana Gwala, gazeteci-yazar Arat Barış, Aysel Tuğluk’un avukatı Serdar Çelebi, Columbia Üniversitesi İnsan Hakları enstitüsü direktörü David Phillips, yazar Anjel Dikme, modacı aktivist Barbaros Şansal, yazar Meltem Arıkan gibi isimler panelist olarak katılacak.

 Program Linkleri: 

-Promoting Civil and Political Rights in Turkey 


The Crackdown of Rule of Law: Enforced Disappearences and Human Rights Violations in Prisons 


Discriminotary Government Policies against Minorities, Ethnicities, Dissidents. 

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Freedom Convention Turkey

Freedom Convention Turkey

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