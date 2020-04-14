Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’deki korona vakalarında fikslenmiş oran: 0,021 /14 Nisan 2020 11:06

Türkiye’deki korona vakalarında fikslenmiş oran: 0,021

Türkiye’de son on gündür açıklanan korona vaka sayısını, koronadan hayatını kaybedenlere bölündüğünde 0,021 çıkıyor. Ölen sayısı gizleniyor mu?

SHABER3.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni can kayıplarını ve vaka sayılarını açıkladı. Türkiye’de son 24 saatte 4 bin 93 kişiye korona virüsü teşhisi konuldu, böylece vaka sayısı 61 bin 49’a yükseldi. 98 kişinin daha vefat etmesiyle, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1296’ya çıktı.

SON 10 GÜNDÜR ORAN HEP 0,021
Bakan Koca’nın açıklaması sonrası ölenlerin vaka sayısına oranının son 10 gündür hep 0,021 olması sosyal medyada gündem oldu. Atılan bazı tweetler ise şöyle:

“Sayın Bakan, bu oranın hiç değişmemesi biraz garip değil mi ? 0,022 bile olmuyor 10 gündür sabit”
“Pandemide istikrar” bana ilginç geldi. sayıları tek tek kontrol ettik. belki bir izahı vardır ama sonuç şaşırtıcı”

BİLİM KURULUNDAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR
“Araştırdık doğru..! Oran hep aynı: % 0,021 hiç değişmiyor..!
Her günkü vefat / vaka sayısı oranı hiç mi değişmez?
Sayın Bakan @drfahrettinkoca
dan ve /veya Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz..!”

“0,021; Fahrettin sabiti. [F] ile gösterilir.”

“Ben şimdi anladım, sağlık çalışanlarını neden 21.00’da alkışlıyoruz”

İŞTE O İLGİNÇ ORANIN YER ALDIĞI TABLO
Tarih Toplam vefat/toplam vaka)
5 nisan – 574/27069 = 0.021
6 nisan – 649/30217 = 0.021
7 nisan – 725/34109 =0.021
8 nisan – 812/38226 =0.021
9 nisan – 908/42282 =0.021
10 nisan – 1006/47029 =0.021
11 nisan – 1101/52167 =0.021
12 nisan – 1198/56956 =0.021
13 nisan – 1296/61049 = 0.021
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