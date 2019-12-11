Türkiye’den 455 bin kredi kartının bilgileri çalındı

İnternet üzerinden teknoloji ve ekonomi özelinde yayın yapan ZDNet, 455 binden fazla kredi kartı bilgisinin çalındığını ve şu anda satıldığını öne sürdü. Türklerin kredi kartlarının Joker’s Stash isimli “En büyük kart mağazası”nda satıldığı belirtildi.





Güvenlik araştırmaları yapan Group-IB’den yetkililere ZDNet’e açıklama yaparken verilerin 28 Ekim ile 27 Kasım arasında 4 farklı parça halinde sızdırıldığını iddia etti.





Türkiye merkezli en büyük sızıntı hakkında açıklama yapan Group-IB’den yetkililer, Türkiye’den kartların çok nadiren çalındığını da aktardı.





HEM BANKAMATİK HEM KREDİ KARTLARI







Hem bankamatik kartlarının hem de kredi kartlarının çalındığını aktaran Group-IB’nin siber suçlar araştırma bölümü başkanı Dmitry Şeştakov, “Kartların son kullanma tarihi, CVV/CVC, kullanıcı adı gibi bilgilerin yanı sıra isim, e-posta adresi ve telefon numaralar bulundu” açıklamasını yaptı.





Şestakov, “Üç kaynaktan dolayı kartlar çalınmış olabilir. Bunlardan birincisi kullanıcının kredi kartı bilgilerini sahte sitelere vermesi, ikincisi browserlardan verileri çalan kötü amaçlı uygulamalar ve üçüncüsü ise JavaScript bazlı dolandırıcıların hacklenmiş sanal mağazaya verilerini girmesiyle olur. Çoğunlukla üçüncü durum yaşanıyor.” dedi.





TÜRK MAKAMLARA BİLGİ VERİLDİ





Group-IB tarafından yapılan açıklamada, 30 bin+30 bin+190 bin+205 bin olmak üzere dört parça halinde korsanlara satılan kredi kartlarının hacker’lara yaklaşık 500 bin dolar kazandırdığı belirtildi.





Şeştakov, Türk makamlarına bilgi verildiğini de dile getirdi. Yapılan açıklamada, Group-IB’nin Türkiye’de yaşandığı iddia edilen bu olayın 2019’un en büyük ikinci sızıntı olayı olduğu belirtildi.





Ekim ayında Hindistan’da 1,3 milyon kart bilgisi çalındığı ve bunların satışa çıktığı aktarıldı.