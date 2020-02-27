Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’den 5 Avrupa ülkesine vize muafiyeti! /27 Şubat 2020 21:03

Türkiye’den 5 Avrupa ülkesine vize muafiyeti!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy; Hırvatistan, İrlanda, Malta, Portekiz ve Norveç vatandaşlarına, 2 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye’ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

SHABER3.COM

Aksoy, Türkiye’nin bazı Avrupa ülkelerine vize muafiyeti sağlamasına dair kabul ettiği karar hakkında bir soruya cevap verdi.Açıklamada 5 Avrupa ülkesine vize muafiyeti sağlanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Dışişleri’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* Avrupa Birliği ve Schengen bölgesi üyelerine yönelik vize rejimimizde bir bütünlük sağlamak adına Hırvatistan, İrlanda, Malta, Portekiz ve Norveç vatandaşlarına, 2 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye'ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanması kararlaştırılmıştır.

* Bu adımla, sözkonusu ülkelerle turizm potansiyelimizin arttırılması ve diğer alanlardaki ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye’den 5 Avrupa ülkesine vize muafiyeti! Sonraki Haber >>

Rus uçakları TSK konvoyunu bombaladı

Rus uçakları TSK konvoyunu bombaladı

Ben isyan ediyorum!

Ben isyan ediyorum!

Mansur Yavaş: Maaşımızı da siz ödüyorsunuz

Mansur Yavaş: Maaşımızı da siz ödüyorsunuz

Muhabirin poşetle imtihanı

Muhabirin poşetle imtihanı

Bylock Mağdurları için Litvanya'da hukuk mücadelesi başladı

Bylock Mağdurları için Litvanya'da hukuk mücadelesi başladı

Can Ataklı’dan Erdoğan’a deprem eleştirisi: “Sen ne yaptın lan!”

Can Ataklı’dan Erdoğan’a deprem eleştirisi: “Sen ne yaptın lan!”

Güney Kore’de yüzlerce metre maske kuyruğu

Güney Kore’de yüzlerce metre maske kuyruğu

Kamyon trenin altında kaldı

Kamyon trenin altında kaldı

Maske takmayan Çinli kadın nehirden atladı

Maske takmayan Çinli kadın nehirden atladı

Çin polisi tedbiri işini biraz abarttı

Çin polisi tedbiri işini biraz abarttı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:21:53