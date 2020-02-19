Türkiye’den askerî harekât için NATO adımı

Türkiye’nin İdlib’de Suriye ordusuna karşı askerî harekât yapacağı yönünde gelen sinyallerin hemen akabinde Ankara’dan NATO adımı geldi.Independent Türkçe’nin haberine göre Ankara, üyesi olduğu NATO’ya İdlib’e yönelik bir harekât gerçekleştireceğini bildirerek NATO’dan şehir üzerinde önleme uçuşu yapmasını talep etti.





Rusya uzmanı Dr. Kerim Has da Türkiye’nin olası askerî harekâtına ilişkin “Türkiye değil, Ankara, kendi siyasi hırsları uğruna, Türk askerini Suriye ordusuyla savaşmaya sürükleyerek, Rusya’nın, Rejimin arkasında durmayacağını, Kürtlerle işbirliğini derinleştirmeyeceğini, beklettiği dosyaları açmayacağını düşünüyorsa zannımca, fena yanılıyor” değerlendirmesinde bulundu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün grup toplantısında İdlib harekâtının an meselesi olduğunu söylemişti.





Türkiye rejiminin Soçi sınırlarına yani Han Şeyhun gerisine kadar çekilmesini talep ediyor. Bu konuda rejim güçlerine ay sonuna kadar süre vermişti.