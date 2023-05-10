Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye’den Avrupa’ya göçmen kaçıran şebekeye operasyon: 29 gözaltı /10 Mayıs 2023 22:36

Türkiye’den Avrupa’ya göçmen kaçıran şebekeye operasyon: 29 gözaltı

İtalya polisi, Türkiye'den Yunanistan ve İtalya'ya, buradan da Orta-Kuzey Avrupa'ya göçmen kaçırdıkları gerekçesiyle 29 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Polisin açıklamasına göre, 2018’den bu yana yürütülen soruşturmanın ardından Catanzaro kenti mahkemesi 29 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Gözaltına alınan kişilerin ''İtalya-Türkiye-Yunanistan arasında faaliyet gösteren bir suç örgütüne üye olduklarından'' şüpheleniliyor.

BBC'nin haberine göre şüphelilerin, göçmenlerden kişi başı 7-15 bin euro arası para aldıkları, ''yasa dışı göçü teşvik etmenin yanı sıra, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen kara parayı aklamakla da'' suçlandıkları belirtiliyor.

Polisin açıklamasında şüphelilerin kimlik ve uyrukları açıklanmadı ancak Ansa haber ajansı "Suç örgütü ağırlıklı olarak Kürt-Irak kökenli Orta Doğulu vatandaşlardan oluşuyordu’’ diye yazdı.

Operasyonlar İtalya'nın Brindisi, Foggia, Grosseto, Imperia, Lecce, Milano, Torino ve Trieste kentlerindeki güvenlik güçlerinin iş birliği ve Europol ile Interpol'ün de katılımıyla yapıldı.

Aksaray semtindeki "Türk hücre''

Polisin açıklamasına göre soruşturma sürecinde elde edilen bulgular, örgütün Türkiye, Yunanistan ve İtalya’daki hücrelerinin faaliyetlerini ortaya çıkardı. Buna göre Avrupa’ya ulaşmak isteyen göçmenler ilk olarak İstanbul’un Aksaray semtindeki "Türk hücre'' ile temasa geçiyordu. Burada organizasyon yapılarak ücret belirleniyor ve ödemenin ilk bölümü alınıyor, ardından göçmenler Yunanistan'a geçiriliyordu.

Yunanistan’da genellikle Selanik kentine götürülen göçmenler ''Yunan hücreye'' ödemenin ikinci bölümünü yapıyor, ardından da deniz yoluyla Güney İtalya'ya götürülüyordu.

İtalyan hücre, yanaşılacak limanı belirliyor ve ardından göçmenlerin kamyon, tren ya da taksiyle Fransa ve Slovenya sınırlarından geçişlerini organize ediyordu.

Operasyonun ardından düzenlenen basın toplantısında Catanzaro Cumhuriyet Savcısı Nicola Gratteri, "Bu operasyon bizim için çok önemli. Örneğin Suriye’den Oslo ya da Paris’e giden bir göçmenin tüm adımları ilk kez ortaya çıkarılıyor’’ dedi.

Catanzaro Valisi Francesco Messina da bu operasyonla "varlıklı göçmenlere sunulan paketin günışığına çıkarıldığını’’ söyledi.BBC'nin haberine göre polis, 2018’den bu yana yürütülen soruşturmanın ardından Catanzaro kenti mahkemesi 29 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Gözaltına alınan kişilerin ''İtalya-Türkiye-Yunanistan arasında faaliyet gösteren bir suç örgütüne üye olduklarından'' şüpheleniliyor.

Şüphelilerin, göçmenlerden kişi başı 7-15 bin euro arası para aldıkları, ''yasa dışı göçü teşvik etmenin yanı sıra, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen kara parayı aklamakla da'' suçlandıkları belirtiliyor.

Polisin açıklamasında şüphelilerin kimlik ve uyrukları açıklanmadı ancak Ansa haber ajansı "Suç örgütü ağırlıklı olarak Kürt-Irak kökenli Orta Doğulu vatandaşlardan oluşuyordu’’ diye yazdı.

Operasyonlar İtalya'nın Brindisi, Foggia, Grosseto, Imperia, Lecce, Milano, Torino ve Trieste kentlerindeki güvenlik güçlerinin iş birliği ve Europol ile Interpol'ün de katılımıyla yapıldı.

Aksaray semtindeki "Türk hücre''

Polisin açıklamasına göre soruşturma sürecinde elde edilen bulgular, örgütün Türkiye, Yunanistan ve İtalya’daki hücrelerinin faaliyetlerini ortaya çıkardı. Buna göre Avrupa’ya ulaşmak isteyen göçmenler ilk olarak İstanbul’un Aksaray semtindeki "Türk hücre'' ile temasa geçiyordu. Burada organizasyon yapılarak ücret belirleniyor ve ödemenin ilk bölümü alınıyor, ardından göçmenler Yunanistan'a geçiriliyordu.

Yunanistan’da genellikle Selanik kentine götürülen göçmenler ''Yunan hücreye'' ödemenin ikinci bölümünü yapıyor, ardından da deniz yoluyla Güney İtalya'ya götürülüyordu.

İtalyan hücre, yanaşılacak limanı belirliyor ve ardından göçmenlerin kamyon, tren ya da taksiyle Fransa ve Slovenya sınırlarından geçişlerini organize ediyordu.

Operasyonun ardından düzenlenen basın toplantısında Catanzaro Cumhuriyet Savcısı Nicola Gratteri, "Bu operasyon bizim için çok önemli. Örneğin Suriye’den Oslo ya da Paris’e giden bir göçmenin tüm adımları ilk kez ortaya çıkarılıyor’’ dedi.

Catanzaro Valisi Francesco Messina da bu operasyonla "varlıklı göçmenlere sunulan paketin günışığına çıkarıldığını’’ söyledi.
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