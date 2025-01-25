Türkiye’den Avrupa’ya ihraç edilen kuruyemişte ‘ölümcül’ tehlike

RASFF raporuna göre, söz konusu kuru üzümde tespit edilen Pyriproxyfen ve DINOCAP miktarları, Avrupa Birliği standartlarının çok üzerinde kaldı. AB, bu durumu “ciddi risk” kategorisinde ilan etti.





Pyriproxyfen, özellikle tarım sektöründe zararlı böceklerin üremesini engellemek amacıyla kullanılan bir böcek ilacıdır. Genellikle larva gelişimini durdurma ve böcek popülasyonunu kontrol altına alma amaçlı kullanılır. Ancak, belirli bir miktarın üzerindeki kalıntıları gıdalarda tespit edildiğinde insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Özellikle hormonal sistem üzerindeki etkileri nedeniyle dikkatle kontrol edilmesi gerekmektedir.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Türkiye’de gıda güvenliği, son yıllarda sık sık gündeme gelen önemli bir konu olarak tartışılmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş listeleri ile ortaya çıkardığı hileler, endişeleri artırırken, Türkiye’den Avrupa’ya ihraç edilen bazı ürünlerde de insan sağlığına zararlı maddeleri tespit edildi.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden yayımlanan son bilgilere göre, Türkiye’den Fransa’ya ihraç edilen kuru üzümde insan sağlığı açısından risk teşkil eden Pyriproxyfen ve DINOCAP kimyasal maddeleri tespit edildi.DINOCAP ise bir mantar ilacı (fungusit) olarak kullanılır. Tarımsal üretimde bitkileri mantar enfeksiyonlarından korumak amacıyla uygulanır. Ancak DINOCAP, hem çevre hem de insan sağlığı açısından yüksek risk taşıyan kimyasallar arasında yer alır. Aşırı miktarda maruz kalınması durumunda, cilt ve solunum yolları üzerinde tahrişe neden olabileceği gibi, toksik etkiler de yaratabilir.