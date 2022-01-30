Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’den Avrupa’ya 1 ayda 2 bin 571 iltica başvurusu /30 Ocak 2022 11:56

Türkiye’den Avrupa’ya 1 ayda 2 bin 571 iltica başvurusu

Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı anti demokratik uygulamalar ve ekonomik kriz etkisini artırıyor. Yaşanan problemler kendisini iltica başvurularında gösterdi. Türkiye’den Avrupa ülkelerine iltica başvurusu sayısı Kasım 2021’de 2 bin 571 oldu.

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Avrupa Birliği İltica Ajansı’nın (EUAA) açıklamasına göre Avrupa ülkelerine iltica başvuruları Kasım 2021’de yeniden yüksek bir seviyeye çıktı.

Malta’nın başkenti Valletta’da paylaşılan verilere göre 27 Avrupa Birliği ülkesi ile Norveç ve İsviçre’ye geçen yılın kasım ayında 71 bin 400 iltica başvurusu yapıldı.

Avrupa ülkelerine iltica başvuruları 2016 yılından bu yana en yüksek seviyeye Batılı güçlerin Afganistan’dan çekildiği eylül ayında ulaşmıştı. Kasım ayında sayının eylül ayından çok az düşük olduğu kaydedildi.

DW Türkçe’nin haberine göre kasım ayında yapılan başvurularda 13 bin 40’la Afganistanlılar ilk sırada gelirken, onları Suriyeliler ve Iraklılar takip etti.

Başvurularda bu ülkeleri Venezuela ve Pakistan takip ederken onların ardından da Türkiye geliyor.

Türkiye’den Avrupa ülkelerine yapılan iltica başvurusu sayısı Kasım 2021’de 2 bin 571 oldu. Bu sayı tüm iltica başvurularının yüzde 3,6’sına tekabül ediyor.
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