Türkiye’den çoçuklar da Avrupa ülkelerine iltica ediyor

Dünyada demokrasiler zayıflamaya, siyasi baskılar artmaya devam ediyor. Bu durumdan etkilenenler arasında çocuklar da var. Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre, 2020 yılında Avrupa Birliği’ne (AB) sığınma talep eden çocuk sayısında pandemisinin etkisiyle bir yıl öncesine göre azalma yaşadı. Peki, AB’ye 2020 yılında kaç çocuk sığınma talebinde bulunda? Kaç Türk vatandaşı çocuk AB ülkelerine iltica talebinde bulundu?





Eurostat’ın verilerine göre, 2020 yılında AB ülkelerine toplam 13 bin 600 çocuk sığınma başvurusunda bulundu. Refakatsiz olarak sığınma başvurusunda bulunan çocukların sayısında ise 2019 yılına göre yüzde 4’lük bir düşüş yaşanıyor. Bu alanda, 2015 yılında 92 bin çocuk ile zirveyi gören AB, bu tarihten sonra sadece çocukların değil yetişkinlerin sığunma taleplerinde de düşüş ile karşılaştı. Koronavirüs pandemisi etkisiyle de sığınma taleplerinde düşüş yaşandığı belirtiliyor.





2020 YILINDA 80 TANE TÜRK ÇOCUK AB’YE SIĞINDI: ZİRVEDE AFGANİSTAN VAR





2020 yılında AB’ye sığınma talebinde bulunanların yüzde 10’unu 18 yaşın altındaki çocuklar oluşturuyor. Bu çocukların yüzde 67’si 16-17 yaş aralığında, yüzde 22’si 14-15 yaş aralığında ve yüzde 11’i ise 14 yaşın altındakileri oluşturuyor. AB’ye 2020 yılında sığınma talebinde bulunan 13 bin 600 çocuğun yüzde 41’ni Afgan çocuklar oluşturuyor. 2020 yılında AB ülkelerine Afganistan’dan 5 bin 495 çocuk sığınma talebinde bulundu. Bu alanda Afganistan’ın ardından Suriye geldi. Uzun yıllardır iç savaş ile mücadele eden Suriye’den, 2020 yılında AB ülkelerine toplam 2 bin 265 çocuk sığınma talebinde bulundu. AB’ye 2020 yılında en fazla çocuk sığınmacının geldiği diğer ülke vatandaşları ise şu şekilde: Pakistan (bin 90 çocuk), Somali (645 çocuk), Bangladeş (495 çocuk), Fas (420 çocuk) ve Mısır (400 çocuk).













Son yıllarda siyasi baskıların arttığı Türkiye’de, AB’ye iltica eden vatandaş sayısı da artmaya devam ediyor. Eurostat’ın verilerine göre 2020 yılında Türkiye’den toplam 13 bin 905 kişi AB ülkelerine sığınma talebinde bulundu. Bu sayının 80’nini ise 18 yaş altı çocuklar oluşturuyor. Türkiye’den 2020 yılında AB ülkelerine sığınma talebinde bulunan 18 yaş altı çocukların sayısı 80’e ulaştı.