Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’den Karadeniz'de yeni NAVTEX kararı /14 Ekim 2020 19:49

Türkiye’den Karadeniz'de yeni NAVTEX kararı

Sinop ve Ordu açıklarında Karadeniz üzerinde füze atışı yapılacağı gerekçesiyle Havacılara Bilgi Notu (NOTAM) ve atış eğitimi yapılacağı için Seyir Duyurusu (NAVTEX) yayımlandı.

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Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) web sitesinde yer alan NOTAM’da “Füze atışı yapılacaktır” ifadesi yer alıyor.

NOTAM’da bu bilgi notunun 14 Ekim ile 17 Ekim arasında geçerli olduğu ifade ediliyor. NOTAM’da koordinatları belirtilen bölge, Sinop ile Ordu’nun Ünye ilçesi arasında Karadeniz üzerindeki kısmı kapsıyor.

NOTAM’da irtifa sınırlaması da Sinop hava sahası içerisinde 200 bin feet olarak verildi. Bu bölgede deniz seviyesinin 200 bin feet üstüne kadar hava sahasının uçuşlara kapatıldığı anlamına geliyor.

NAVTEX İLAN EDİLDİ

Türkiye, Pazartesi günü Karadeniz’in bu bölümü için biri atış eğitimi, diğer ikisi de askeri eğitim olmak üzere üç tane NAVTEX de ilan etti. Samsun İstasyonu’ndan yayımlanan seyir duyurusunda atış eğitiminin 16-17 Ekim tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

Askeri eğitimlerden ilkinin tarihi 13-15 Ekim; diğerinin ise 17 Ekim olarak verildi. Türkiye’nin füze denemesinin ve yapacağı atış eğitimlerinin detayları ise bilinmiyor. 
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