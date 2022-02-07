Türkiye’den IŞİD’e silah satışı MASAK raporuna girdi ama savcılık takipsizlik verdi

MASAK’ın raporunda, Mersin’de ü inşaat şirketinin IŞİD’e milyonlarca dolarlık İHA ekipmanı ile patlayıcı madde sattığı yer aldı. MİT ve emniyet istihbaratın ortaya çıkardığı bu yapı ile ilgili yargının takipsizlik vermesi dikkat çekti.







MERSİN’DEN SURİYE’YE SİLAH GÖNDERİLMİŞ

BirGün’den Bahadır Özgür’ün haberine göre, Türkiye’de IŞİD’le bağlantılı kişilerin mal varlığının dondurulmasına yönelik Mali Suçlar Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı bir rapor, silah ticaretine dair çarpıcı bir delili ortaya çıkardı. Rapora göre, Mersin’deki üç inşaat şirketi üzerinden IŞİD’e milyonlarca dolarlık insansız hava aracı (İHA) ekipman ve parçaları ile tonlarca el yapımı patlayıcı (EYP) malzemesi gönderildi. IŞİD elemanları ise bunlardan bomba yüklü İHA’lar üretti.





SİLAH TİCARETİ MİT’İN RADARINA DA GİRDİ

IŞİD, bomba monte ettiği İHA’larla büyük katliamlar yapan IŞİD’in İHA’ları modernize edip silahlandıran ekibi 2017 yılında ABD’nin düzenlediği bir saldırı sonrası öldürüldü. O gün öldürülen Sajid Farooq Babar Mersin’le bağlantısı dikkat çekiyor. MASAK raporunda aktarılan istihbarat notlarında Babar’ın MİT’in de yakından izlediği birisi olduğu bilgisi yer alıyor. Çin’den gemilerle Mersin Limanı’na getirilen ekipmanlar, doğrudan ona aktarılıyor.





BAKANLAR KURULU, SİLAH TÜCCARINI TC VATANDAŞI YAPMIŞ

MİT’ten 4 Şubat, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’ndan 2 Şubat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’ndan da 12 Şubat 2021 günü gönderilen bilgiler çerçevesinde MASAK, IŞİD ile bağlantılı olduğu değerlendirilen onlarca kişinin mal varlığının dondurulmasına ilişkin bir rapor hazırladı. Raporda adı geçen IŞİD ile bağlantılı İbrahim Hag Geneid’in 29 Mayıs 2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edildiği yer alıyor.





BELGELERE KARŞIN SAVCILIK TAKİPSİZLİK VERDİ

İbrahim Hag Geneid hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından IŞİD terör örgütüne üyelikten soruşturma başlatıldı ama 2019 yılında takipsizlik kararı verildi. İstihbarat bilgilerinde şirketlerin ve isimlerin IŞİD ile silah ticareti yaptıkları, terör örgütü ile doğrudan bağlantılarının bulunduğunun ortaya konulmasına karşın savcılığın takipsizlik kararı dikkat çekti.



