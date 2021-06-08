Türkiye’den KKTC’ye 50 bin doz Sinovac aşısı

Corona virüsü (Covid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Covid-19’a karşı aşılamalar hız kesmeden devam ederken KKTC Başbakanı Hamza Ersan Saner’den, KKTC’ye 50 bin doz Sinovac Covid-19 aşısının geleceği yönünde açıklama geldi.







Başbakan Saner yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine bu akşam KKTC'ye 50 bin doz Sinovac aşısının geleceğini duyurdu.





Saner, KKTC'nin en az yüzde 70'inin sonbahar aylarına kadar aşılanması için Türkiye'nin sağladığı katkıların devam ettiğini belirterek, “Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bu akşam saatlerinde ülkemize 50 bin doz Sinovac aşısı geliyor. Anavatan Türkiye’mize ve Sayın Erdoğan'a halkım adına şükranlarımı sunuyorum. Bu 50 bin doza ilaveten aşılama işlemi devam ettikçe önümüzdeki dönemlerde yeni partilerin ülkemize gönderilmesi söz konusu olacak” ifadelerini kullandı.





Ayrıca Saner, daha önce gelen 140 bin doz aşının ardından KKTC'ye gelecek 50 bin doz aşı ile birlikte toplam Covid-19 aşı miktarının 190 bine ulaşacağını belirtti.





“HEDEF, HALKIMIZIN EN AZ YÜZDE 70 AŞILANMASINI SAĞLAMAK”





Açıklamasında hedefin, Covid-19 salgını ile sürdürülmekte olan mücadeleyi en iyi şekilde sonuçlandırmak olduğunu ve sonbahar aylarına kadar KKTC halkının en az yüzde 70’inin aşılanmasını sağlamak olduğunu belirten Saner, bu hedefe yükseköğrenim ile turizm sektörlerinin tam kapasite ile devreye girmelerini sağlamanın da yer aldığını kaydetti.





Başbakan Saner, “Hedef, Covid-19 salgını ile başarılı bir şekilde sürdürülmekte olan mücadeleyi en iyi şekilde sonuçlandırmak, sonbahar aylarına kadar halkımızın en az yüzde 70 aşılanmasını sağlamak ve yükseköğrenim ile turizm sektörlerinin tam kapasite devreye girmelerini temin etmektir. Covid-19 ile mücadelemizde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da yakın ilgileri nedeniyle teşekkür ediyorum. KKTC bu süreci Anavatan Türkiye'nin destekleriyle başarıyla tamamlayacaktır” ifadelerini kullandı.





KKTC’DE SON DURUM





BKKTC’de corona virüsü salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 9 bin 155 olduğunu ve 17’si yerel yerel olmak üzere toplam 26 yeni vaka tespit edildiğini belirterek, 29 kişinin de taburcu edildiğini aktardı.





Bakan Üstel, vakalardan 2'sinin havayolu, 7'nin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve gözetim altında bulunduklarını kaydetti.





Son verilerle ülkede toplam vaka sayısı 7 bin 458'e ulaşırken, salgının başlangıcından bu yana Covid-19 nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetti. Bakan Üstel, vakalardan 8’inin Lefkoşa, 4’ünün Girne ve 5'inin Gazimağusa Bölgesi’nde tespit edildiğini aktardı.