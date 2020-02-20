Türkiye’den Libya’ya silah taşıdığı iddia edilen gemide yeni gelişme

Tanığın iddiasına göre Bana gemisiyle Libya'ya götürülen kargoda tanklar, kamyonlar, tanksavarlar, roketler, toplar, tüfekler de yer alıyordu. İtalyan basını, gemide yapılan incelemelerde paletli araç izine rastlandığını da yazdı.

Haberlere göre Bana gemisi, Mersin Limanı'ndan ayrılmasının ardından Yunanistan'ın Girit adasını geçtikten sonra, coğrafi konumunu gösteren sistemi kapattı.

Geminin izlediği rotanın tam olarak belirlenmesi için savcılık, mürettebatın cep telefonları da dahil olmak üzere gemideki bilgisayar ve teknik cihazları inceliyor.

Bana gemisinin resmi kayıtları, Avrupa'dan kullanılmış otomobil alarak Kuzey Afrika'ya götürmek için kullanıldığını gösteriyordu.

Tanık ifadesine göre geminin kaptanı mürettebata, Libya'ya neden gittikleri sorulursa yalan söylemeleri, gemide bir arıza çıktığı için Trablus'ta durmak zorunda kaldıklarını söylemeleri talimatını vermişti

FRANSIZ ORDUSU TESPİT ETTİ





Bana gemisinin, Türkiye'den Libya'ya silah ve askeri araç sevkiyatı için kullanıldığı iddiası ilk olarak geçen ay sonunda Fransız basınında yer almıştı.





Fransız basını, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateynlerin Türkiye'den Trablus'a eşlik ettiği Bana gemisinin, Fransa ordusu tarafından tespit edildiğini yazmıştı.





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 29 Ocak'ta yaptığı bir açıklamada, "Suriyeli paralı askerlerle birlikte Türk savaş gemilerinin son günlerde Libya topraklarına ulaştığını görüyoruz. Bu, Berlin'de varılan anlaşmanın açık ve ciddi bir ihlalidir. Verilen sözler tutulmamıştır." demişti.





DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI CEVAP VERMEDİ





Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise Macron'a cevaben yaptığı açıklamada iddiaları "gerçek dışı" diye niteleyerek, "Libya'da krizin başladığı 2011 yılından bu yana yaşanan sıkıntılarda esas sorumluluk Fransa'nındır. Bu ülkenin Libya'daki doğal kaynaklar üzerinde söz sahibi olmak için Hafter'e şartsız destek verdiği bir sır değildir." demişti.





Bana gemisiyle ilgili iddialar ve İtalya'da yürütülen soruşturmayla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'na 7 Şubat'ta yönelttiğimiz sorulara ise cevap gelmedi.