Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’den Rusya’ya yaptırım şoku! /10 Mart 2023 11:25

Türkiye’den Rusya’ya yaptırım şoku!

Batının baskısına rağmen Rusya'ya yaptırım uygulamayan Türkiye bu kararından vaz mı geçiyor?

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com- Moskova

Türk gümrük sistemi yaptırım uygulanan malların Rusya’ya transit geçişini engellemeye başladı.

Kommersant’ın haberine göre, Rusya'nın lojistik şirketleri iki günden beri Türkiye'nin yaptırım uygulanan malların geçişini engel çıkardığınu duyurdu.

Son aylarda paralel ithalat programları kapsamında üçüncü ülkelerden gelerek Türkiye üzerinden transit olarak Rusya'ya giden yaptırıma tabi malların geçişi sırasında sorunlar ortaya çıktı.

Optimalog CEO'su Georgy Vlastopulo, lojistik firmalarından ve acentelerden daha önce kararlaştırılan uçuş rezervasyonlarının iptal edildiğine dair bildirimler almaya başladıklarını, bunun sebebinin Türkiye'den transit olarak geçen malların artık Rusya'ya gönderilmemesi olduğunu söyledi.

Transasia Logistics'in ticari direktörü Valeria Savenkova'ya göre, Türk makamları resmi emirler ve kararlar yayınlamadı, çünkü bu durumda yaptırım uygulanan ürünlerin Rusya'ya teslim edildiğini kabul etmek zorunda kalacaklardı. Ama gözüken Türk gümrük sistemi yaptırım uygulanan malların Rusya’ya transit geçişini engellemeye başladı.

Uzmanlar, yaptırım uygulanan malların geçişinin durdurulmasını ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye yaptığı ziyarete bağlıyor.

Financial Times'a göre Türkiye, Rusya'nın ana elektronik tedarikçisi haline gelen Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de baskısı altında. 2022'de BAE, Rusya'ya elektronik ihracatını yedi kat artırarak yaklaşık 300 milyon dolara çıkardı.

Bilindiği üzere Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret cirosu Ocak-Eylül 2022'de ikiye katlanarak 45 milyar dolara ulaştı.

Anthony Blinken ile yaptığı görüşmelerin ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile ticaret cirosundaki büyümeyi ülkenin Moskova'dan satın aldığı doğalgaz fiyatlarındaki artışla açıklamıştı. Yaptırımlara katılmadıklarını ancak bunun yaptırımları delme gibi bir girişimlerinin de olmadığını söylemişti.
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